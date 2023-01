EXATLON: ¿Quién es la EXNOVIA de Nona González [FOTOS]

En tan solo unos pocos días el mundo entero sabrá quien serán los ganadores de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos All-Stars [Todos Estrellas]. Recientemente, Kelvin Rentería y Alejandra “Nona” González se despidieron de la competencia, pero no de sus vidas, ya que la pareja confirmó su en romance cuál creció en las arenas de Exatlón.

Encontraron el amor en Exatlón

Kelvin ‘El Vaquero’ Rentería se unió a la familia de Exatlón en la tercera temporada y desde su momento en la participación del show, él se volvió uno de los atletas favoritos entre el público. Alondra y Kelvin han formado una linda amistad que con el tiempo se convirtió en amor. “Tengo el amor de una gran persona y para mí ya eso vence a todas las barreras” cuenta Rentería tras ser eliminado de la competencia la noche del 11 de enero.

Nona, quien ha sufrido ya varias semanas de una lesión en la rodilla, también fue eliminada la misma noche que su amado. “Gracias. Gracias Dios, gracias Exatlón, gracias vida. Creo que no fie revancha, fue una segunda oportunidad,” comentó la joven deportista.

¿Quién es Karla Zempoalteca, Exnovia de Nona?

Una relación que Nona tuvo abiertamente fue con su exnovia Karla Zempoalteca. “Me tomó su tiempo, fue difícil en su momento el no aceptarme y tener ese conflicto de cómo me va a gustar una niña. Pero rompí el esquema de mi cabeza de que tenía que casarme con un hombre o tener hijos, una familia para ser feliz y ser exitosa. Hice lo que mi corazón me dijo, lo que me hace feliz, que en este momento es estar con ella. Me siento plena. Siento un respiro al no tener que ocultarlo” cuenta Nona sobre su novia Karla, ” contó González en un video en su Instagram ya borrado sobre el momento que ‘salió del closet’.

González le pidió a Zempoalteca de 22 años que fuera su novia en el 2021, pero el noviazgo entre ambas mujeres no duró para largo. Karla, al igual que Alondra, es jugadora del futbol femenino en México y formó parte del Club León de México.

Los Fans están felices por Kelvin y Nona

Aunque muchos fanáticos cuestionaban la sexualidad de Nona, hay muchos que están felices por los tortolitos.

“No entiendo el show de la gente que si es mentira que si ella es lesbiana… vivan y dejen vivir Si le gusta el Vaquero Pues felicidades Si el romance es un show pues que bueno que busquen la manera que hablen de ellos y si es enserio pues que Dios los bendiga… Son adultos es vida de ellos Y pq son de diferentes equipos no se pueden querer?? Recojanse a buen vivir y dejen esa gente quieta..” Escribió una televidente en la página de Exatlón por Instagram.

“Que emoción de verlos juntos a los dos me emocione y se me salieron las lagrimas . Que dios los bendiga a Nona y al Vaquero que viva 🎉 el amor 🥰” y “Que viva el amor chicos Bendiciones los amo buena suerte espero y me inviten a la Boda ❤️❤️” fueron otros de los mensajitos de amor y apoyo hacia los dos.

Sin duda alguna hacen una bella pareja, felicidades a ambos y que viva el amor.

FOTOS DE KARLA ZEMPOALTECA