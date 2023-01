EXATLON ALL-STARS: ¿Nona González es lesbiana?

Se rumora que la atleta de futbol femenino Alejandra ‘Nona’ Gonzalez y el mexicano Kelvin Rentería son más que amigos. En un video que fue publicado en el Instagram oficial de Exatlón Estados Unidos, se le ve a la parejita pasando tiempo juntos. Kelvin cuenta que ambos han hecho una linda amistad, pero hay muchos fanáticos confundidos con esta supuesta relación, ya que en el 2021 Nona confirmó su noviazgo con una mujer.

Nona sale del closet

En el 2021 Nona publicó un video por medio de su cuenta de Instagram donde ella ‘sale del closet’ y le cuenta al mundo del noviazgo con una compañera de equipo de futbol femenino, Karla Zempoalteca. De acuerdo los artículos escritos por Homosensual.com y The18.com, Nona le pidió a Karla que sea su novia con una foto que había publicado en sus redes sociales. Ambos blogs cuentan sobre la ‘salida del closet’ de Nona, quien con un video ya borrado de su Instagram contó cómo se sentía al gustarle el mismo sexo. “Me tomó su tiempo, fue difícil en su momento el no aceptarme y tener ese conflicto de cómo me va a gustar una niña. Pero rompí el esquema de mi cabeza de que tenía que casarme con un hombre o tener hijos, una familia para ser feliz y ser exitosa. Hice lo que mi corazón me dijo, lo que me hace feliz, que en este momento es estar con ella. Me siento plena. Siento un respiro al no tener que ocultarlo” cuenta Nona sobre su novia Karla.

Homosensual.com cuenta “La futbolista Alondra González concluyó su video con un mensaje para todas aquellas personas que se encuentran en la disyuntiva de salir del clóset. ‘Ámense y acéptense tal cual son. Fue un paso muy importante decirlo. No me da pena ni vergüenza. No se dejen llevar por el qué dirán y por el miedo a la sociedad. Hagan lo que aman y los apasiona. No tengan bloqueos en su cabeza que los limiten a sentir’ ”

¿Quién es su exnovia?

Alondra mantuvo una relación con Karla Zempoalteca de 22 años, quien es jugadora profesional de futbol de la liga mexicana femenina. A Karla Le gusta viajar y pasar tiempo con sus familiares.

Muchos fans están confundidos

Tras ver el video entre Nona y Kelvin, muchos fans quedaron confundidos con la situación ya que muchos tienen pensado que ella es lesbiana. “Nona presentó en su Instagram a su novia tiempo atrás! Y luego entonces ? 😮” cuenta una seguidora en el video de Nona y Kelvin.

Otros también piensan que ella es bisexual. “Nona hace tiempo presentó efectivamente a su novia, a menos que sea bisexual”, y “Pues será bisexual o estará fingiendo, en la temporada donde estuvo tiempo atrás, cuando fue novata, ella estaba en una relación de AÑOS con una chica puertorriqueña, y la relación llevaba años, antes de que ella fuese al reality por primera vez🤷🏽‍♀️” fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Ni Alondra, ni Kelvin han confirmado o negado su romance. ¿Crees que sean novios? Déjanos saber los que piensas en los comentarios. No te pierdas la última semana de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] de lunes a viernes a las 7PM hora del este solo por Telemundo.