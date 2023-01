EXATLON: El romance escondido de Nona González y Kelvin Rentería[VIDEO]

Los romances de Exatlón Estados Unidos no parecen cesar esta séptima temporada en el show deportivo. Primero se rumoraba que Azul Granton y Aarón Matos tenían un posible romance, algo que Granton negó diciendo que Matos es ‘como mi hermanito.’ También en esa misa temporada se pensaba que ella tenía un posible romance con el mexicano Aldo Tamez. Y aunque ambos pasaron mucho tiempo juntos en su edición, nunca confirmaron su romance.

Pues ellos no son los únicos que se les rumoraba una aventura de amor. Alejandra Varela y el gemelo de costa rica Esteban Castillo también fueron víctimas de ese chisme y aunque se llevaron bien dentro y fuera de las arenas, ella negó que fuese su galán. En un video en su cuenta personal de Instagram, Varela le contestó a una seguidora quien le pregunto se había alguna chispa con el gemelo.

“Okay, tengo muchísimas preguntas como esta y si necesito desmentirlo. Entre Esteban y yo no hay nada más que una preciosa amistad,” comienza el video.

“Esteban y yo somos muy grandes amigos, somos muy buenos amigos. Nos entendimos bastante bien, hicimos mucho clic. Compartimos una de las experiencias más grandes de nuestras vidas. Yo creo que eso nos acercó muchísimo más aparte de que tenemos cosas en común, como que somos gemelos, como que nos entendíamos. Y su humor y su cotorreo es muy similar al mío, entonces come que eso influenció bastante en que ustedes piensen esto” añadió la modelo

“Pero no, él sabe perfecto que yo tengo a alguien acá afuera y pues nada, en realidad éramos muy buenos juntos. Hacíamos un bien match, Estaban siempre rifaba. Nos complementábamos increíble y nos entendíamos muchísimo en los circuitos. Yo creo que, por eso, pero no, no hay nada de relación o algo por el estilo. Solo amistad” cuenta Alejandra.

Más que una amistad, Nona y Kelvin

Dos de los atletas que se unen al romance de amores que nacen en las arenas son Alejandra ‘Nona’ González y Kelvin Rentería, quienes al parecer están viviendo un amor a escondidas. En un clip publicado por la página de Telemundo, Rentería cuenta que ambos “han hecho una linda relación”. ‘Nona’ forma parte del equipo de los Famosos [Rojos] y Rentería forma parte del equipo de los Contendientes [Azules].

Esta noticia le cayó como balde de agua frías a muchos, incluyendo a sus fans

“No me gusta para ella😢 se nota que es muy engreído, no like”, “ Ashhhh 🙄 que fea manera de llamar la atención 😖” y “Hay Nona que gustos tienes fooooo” fueron algunos de los comentarios de los seguidores quienes no quieren ver a los deportistas juntos.

Pero no todos los comentarios fueron negativos, hay muchos que también están feliz por el supuesto romance.

“Orale q bien vaquero paciencia y q siga floreciendo su amor, hechele ganas bendiciones para los 2 Kelvin y Alondra 🙏, “Que bueno ,,,hacen muy bonita pareja,,,que Dios bendiga ese amor 👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙” y “Si el es soltero y Ella también yo lo veo lindó y si es sierto pues felicidades de mí parte 🙏🏻💙♥️🙏🏻” son los mensajitos de apoyo hacia la pareja.

Todavía no se ha confirmado la relación entre los dos. ¿Te gusta Nona y Kelvin junto? Déjanos saber en los comentarios.

