EXATLON EEUU: Mira la primera FOTO de Nona y Kelvin como novios

Desde que anunciaron su romance en ‘las arenas más feroces del planeta’, Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas], la deportista profesional de futbol femenino, Alondra ‘Nona’ González, y el mexicano del equipo de los Contendientes, Kelvin ‘El Vaquero’ Rentería, están aprovechando su tiempo fuera de la competencia para poder pasar tiempo juntos.

Kelvin, al igual que Nona, fueron eliminados en la misma noche del programa deportivo“Tengo el amor de una gran persona y para mí ya eso vence a todas las barreras” cuenta Rentería tras ser eliminado de la competencia. Al igual que su querido, González está agradecida de haberlo conocido en Exatlón. “Gracias. Gracias Dios, gracias Exatlón, gracias vida. Creo que no fie revancha, fue una segunda oportunidad,” comentó la joven deportista.

Pasando tiempo juntos

Tras la salida de Exatlón de la pareja en la República Dominicana, ellos se fueron rumbo a Miami para los estudios de Telemundo donde tuvieron un día repleto de entrevistas. En la noche de 12 de enero la pareja se fue a pasar tiempo juntos en uno de los juegos de basquetbol profesional de los Miami Heat en la ciudad del sol. Shorts blancos, una chamarra jean y una sonrisa que alumbra, Nona se ve feliz posando con su amado. Por su lado, Rentería muy a su estilo con lentes oscuros, una gorra azul y su camiseta roja también adorna una sonrisa mientras posa para la foto con Nona, quien la publicó en su cuenta de Instagram.

Tras el anuncio de su noviazgo, los fans de Exatlón se volvieron locos de la emoción

Los comentarios y mensajes de apoyo hacia la nueva pareja no pararon. Y es que este es el primero romance de la temporada.

“Que linda pareja hacen con el vaquero 🤠 felicidades ❤️💙”y “Le deseo lo mejor a los dos siempre he querido a kelvincito mucho desde las temporadas pasada y desde que entro a la casa de los famoso y a ti nona te pido que me hagas feliz a kelvin que se que tu eres una gran mujer y el que te haga feliz a ti tambien dios me los bendiga y que sea lo que dios quiere para ambos 😘” son algunos de los comentarios de los fans en apoyo.

“😍😍😍😍😍😍😍👏👏👏🔥🔥🔥 siempre lo dije y lo diré eres una guerrera hermosa y si hubieses estado al 100% otra seria la historia estoy un poco celoso por lo del vaquero 🤠 🤣🤣 Naaaaa te lo mereces y me alegro tanto Alondra Dios tiene cosas lindas para ti te deseo salud y muchas bendiciones que Dios te conceda los anhelos de tu corazón desde PR” añadió otra fanática.

No cabe duda que Kelvin y Alondra tienen muchas cosas en común y les gusta pasar tiempo uno con el otro. Felicidades a los tortolitos por su nueva relación. Y que viva el amor. ¿Te gusta el nuevo romance de Nona y ‘El Vaquero’? Déjanos saber en los comentarios.

No te pierdan la gran final de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] es el 16 de enero a las 7PM hora del este por Telemundo.

