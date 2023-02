¿Yoridan Martínez confirma noviazgo con ‘La Pantera’? Lo que dijo el campeón

No hay duda ninguna que Denisse ‘La Pantera’ Novoa es una de las atletas de Exatlón Estados Unidos más queridas del público compitiendo en varias temporadas del programa y al parecer es también querida por su compañero de equipo Yoridan Martínez, quien fue coronado como campeón en la más reciente edición de Exatlon Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]

Pero, ¿habrá algo más que una amistad entre ambos atletas? Yoridan se censura y lo cuenta todo. En una entrevista publicada en YouTube, Martínez habla sin pelos en la lengua de su relación con Novoa.

“La amistad con Denisse literalmente fue igual, ósea, de hecho, cuando salimos [del programa] yo no sabía cómo se veía desde de dentro”

‘Eso’ de lo que habla Yoridan es sobre una supuesta relación romántica entre Denisse y el empresario. Algo que él niega rotundamente.

“Y vi que, pues, hacían noticias y post [publicaciones] y decían que si está enamorado de esta persona, enamorado de la otra persona. Y que pasa, yo digo, que yo hago las cosas de corazón entiendes. Que yo tenga una relación de amistad con una chica no significa absolutamente nada,” cuenta Martínez

“Yo la quiero muchísimo, la voy a apoyar en todo porque somos un equipo. Y pues la conexión fue muy linda. Yo a Denisse la quiero muchísimo, creo que es una persona increíble y pues fue eso simplemente una amistad. No sé por qué la gente dice las cosas, que lo entiendo no. A veces, pues, el chisme le gusta a todo el mundo, pero yo todo lo hacía de corazón. Sin ninguna intención en sí y ósea, yo soy hijo de dios y siempre hubo respeto. Hubo respeto con absolutamente todas las personas, tanto hombres como mujeres. Que como yo te digo, si yo hago las cosas de corazón no significa que haya ninguna intención de otra manera. Pero ósea, yo la quiero muchísimo. La conexión fue superlinda. Hicimos un montón de cosas juntos,” añadió el empresario.

Denisse confiesa que Yoridan es un ‘tipazo’

Durante su participación en la séptima temporada ‘La Pantera’ le confesó a su amiga Ana María Parra lo que ella piensa del atleta.

“Hay no Yori es un amor de veras” le cuenta Novoa a Parra durante su tiempo en el reality show.

“De veras siento que es un tipazo de verdad. Me calló increíble. Me encantó como se acopló con los chavos también ósea de una” continúa la joven atleta.

Yoridan Martínez se unió a la primera etapa de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial como refuerzo después que Júnior Díaz abandonara la competencia por una lesión que sufrió. Y Desde que piso tierra Exatlón, Martínez se convirtió en una pieza fundamental para el equipo de los Contendientes. De hecho, el inversionista de Fontana, California, llego hacia la segunda etapa All-Stars donde se enfrentó contra el boricua Jeyvier Cintrón en la gran final. Martínez salió victorioso y así ganando el gran premio de 200 mil dólares.

¿Qué hará con el premio?

Yoridan confiesa que en este momento está “en un proceso de relajación mental” Él dice “porque Exatlón fue bien intenso de corazón, se los digo, pero fue una experiencia que viviría una y mil veces más, porque fue la experiencia más increíble que he vivido en mi vida. Entonces todavía estoy asimilando que yo soy el campeón de Exatlon” cuenta el campeón entre risas y es que al parecer todavía no puede creer que él es el ganador.

“Yo lo estoy asimilando y nada lo que yo pienso hacer es invertir el dinero de la mejor manera para que se siga aumentando y no se estanque ahí. Tengo varios planes de inversión, de negocios que poquito a poco quiero ir haciendo”

Le deseamos todo el éxito del mundo a Yoridan.