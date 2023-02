¡Yoridan Martínez cuenta qué hará con el dinero que ganó!

Ya han pasado varias semanas desde la culminación de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]. La dominicana del equipo de los Famosos [Rojos] Yamilet Peña y el Contendiente [equipo Azul] Yoridan Martínez de California se coronaron como los ganadores de la edición y recibieron el gran premio de 200 mil dólares cada uno. Un premio que ambos lucharon mucho por obtener, pero con tanto dinero, uno se pregunta que harán los atletas con tanta plata. Yoridan Martínez confiesa que es lo que hará con su gran premio.

Martínez llegó como reemplazo de Junior Díaz, quien tuvo que abandonar la competencia por una lesión en uno de los dedos de un pie. Desde el principio, Yoridan demostró su determinación y ambición en la competencia deportiva. Él comprobó porque merecía estar en el equipo de los Contendientes [Azules]. Luego de varias semanas de competencia, Yoridan Martínez, Caterine Ibarguen, Johnny Magallón y Azul Grantón quedaron entre los finalistas quienes fueron rumbo a la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos, donde ellos compitieron con algunos de los veteranos de otras ediciones para ver cuáles atletas son los mejores All-Stars [Todos Estrellas] del momento.

Yoridan compite con Jeyvier

Una vez más, Yoridan comprobó que el vino por el gran premio de 200 mil dólares y se coronó como uno de los ganadores en su temporada. El cubano de California, compitió en contra de Jeyvier Cintrón quien ganó la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos. Martínez pudo vencer al boricua en el último desafío de la temporada de All-Stars [Todos Estrellas]

En una entrevista por Instaram Live, la cual fue publicada por YouTube, Yoridan se sincera y cuenta qué hará con el gran premio que se ganó.

“Yo sinceramente ahora mismo estoy en un proceso de relajación mental porque Exatlón fue bien intenso de corazón, se los digo, pero fue una experiencia que viviría una y mil veces más porque fue la experiencia más increíble que he vivido en mi vida. Entonces todavía estoy asimilando que yo soy el campeón de Exatlon” cuenta el campeón entre risas y es que al parecer todavía no puede creer que él es el ganador.

“Yo lo estoy asimilando y nada lo que yo pienso hacer es invertir el dinero de la mejor manera para que se siga aumentando y no se estanque ahí. Tengo varios planes de inversión, de negocios que poquito a poco quiero ir haciendo”

Yoridan le agradece al público por su apoyo

Con una publicación muy especial, el atleta le agradece a los seguidores por el apoyo incondicional.

“Todo comenzó con esa llamada, “Yoridan felicidades, estás dentro de @exatlonestadosunidos ”

La emoción era tan grande que con palabras no podría explicarla.

Me sentía nervioso ya que está sería una etapa muy significativa en mi vida.

Toda mi carrera por exatlon se resume en dos palabras PACIENCIA Y FE.

Toda la gloria es para el todo poderoso, el hizo esto posible.

Tengo testimonios muy lindos que les iré contando poco a poco y parecen increíbles pero la FE me trajo hasta aquí.

Quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, producción y sobretodo a mis compañeros CONTENDIENTES Y AZULES DEL ALL-STARS que los amo con toda mi vida por siempre.

Quiero agradecer al equipo de los FAMOSOS Y AL EQUIPO ROJO DEL ALL-STARS ya que formamos relaciones muy lindas y se que son para siempre, tengo mucho respeto por cada uno de ellos.

Este trofeo va dedicado a toda la familia y fanáticos del equipo azul ya que ustedes se merecían un trofeo por parte de los hombres.

Agradecer a mi familia en Cuba, en Fontana, en Miami y a mi novia por siempre estar ahí cada segundo.

No saben la emoción que sentí cuando salí y vi todo ese apoyo tan lindo que recibía. Sin palabras me dejaron todos esos comentarios y publicaciones.

Simplemente GRACIAS FAMILIA.

Quiero dejarles saber que DIOS existe, si crees en el, tienes FE y eres paciente muchas cosas lindas vendrán a tu vida💙”