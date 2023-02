Yelús Ballesta de NBL habré estudio de bailes sexy [ENTREVISTA]

Si el nombre Yelús Ballestas te suena es porque ella fue una de las diez finalistas de Nuestra Belleza Latina en el 2021. Ballesta, quien fue representando a su país, Venezuela, conquisto a los jueces del reality show con su baile clásico, sexy y obtuvo la llave para la mansión. Aunque su tiempo en el programa no duro para largo, eso no la detuvo y hace poco, la belleza de pelo rizo, abrió su propio gimnasio de entrenamiento personal y clases sexy de baile, algo jamás visto en la ciudad del sol, Miami.

B305Miami fue creado por una belleza

En exclusiva, Yelús Ballesta hablo con AhoraMismo.com por diálogo y le cuenta a Melissa Alemán, todo sobre su nuevo bebe, B305Miami y como este lugar es más que una clase de baile.

Empoderamiento Femenino

Ballesta cuenta que el propósito de B305Miami es simple, un lugar para que las mujeres se preparen mentalmente y físicamente fuertes y se sientan espiritualmente libre. Yelús dice que creo este espacio para que “Entre más mujeres haya, que se conozcan más, que se acepten más. Que puedan compartir & support other women [apoyar a otras mujeres], habrá menos competencia entre nosotras y así un mundo más tranquilo”

Yelús quiere ayudar a que las mujeres se sientan cómodas consigo mismas

“B305Miami, es un espacio libre de críticas, espacio libre de malas energías, es un lugar ‘safe’ [seguro] para todo el mundo que quiera venir, bailar y sentirse libre”

De acuerdo con DanceSport.com, tres razones por las cuales las clases de baile son tan populares hoy en día es porque, “1. Es un gran ejercicio · 2. Bailar alivia el estrés · 3. Hay tantos bailes que aprender,”

Medlineplus.gov por su parte, cuenta “El baile es una manera emocionante y social de ejercitar su cuerpo. Desde el baile de salón hasta la salsa, bailar ejercita su corazón y ayuda a fortalecer huesos y músculos. Y dado que bailar es tan divertido, puede incluso olvidar que está haciendo ejercicio”

Las clases favoritas de los influencers

Recientemente, Denisse ‘La Pantera’ Novoa fue a tomar una de esas clases estilo sexy, bachata y como podemos observar en el video, ‘La Pantera’ se la paso genial, bailando al ritmo de la música y disfrutando del ambiente.

¿Cuáles son las metas de Yelús este año?

“Quiero seguir ayudando a muchísimas más gentes a sentirse feliz con ellos mismos por qué es lo principal de todo. Para que podamos alcanzar nuestras metas, necesitamos sentirnos espectacular con nosotros mismos. El resto no vamos a poder llegar allí a donde queremos porque no vamos a creer en nosotros. Mientras no creamos en nosotros, no podemos crear nuestras metas”

En el futuro a la modelo le encantaría poder abrir más localidades para poder seguir con su mensaje de poder empoderar a las personas. Si quieras aprender un poco de baile, B305Miami ofrece clases de bachata, salsa, reguetón, twerk, baile en tacones, y muy pronto baile de bachata en pareja.

