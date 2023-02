Sirey Morán habla de su novio y aclara rumores de embarazo [VIDEO]

La actual reina de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán , le llego el amor a su puerta. La bella hondureña lleva meses saliendo con un galán misterioso, pero recientemente la modelo decidió mostrarle al mundo el hombre que le roba el sueño.

Los fans le preguntan por qué decidió mostrar a su novio

A Morán le encanta interactuar con sus fans y en una de esas interacciones uno de sus seguidores le preguntó: “¿porque decidiste mostrar a tu novio?”.

“No soy de publicar relaciones en redes. No lo he hecho con las anteriores. Quizás como que he puesto algo camuflajeado, pero no, no he sido hay miren, ya estuve con Pedro, con Juan, con Carlos, con Junior. No, pero en este caso, pues la relación ya va bien avanzada,” platica, la reina de belleza.

Hasta ahora se sabe que el novio de Sirey no habla español. Pero está familiarizado con la comida hondureña y “le gusta mucho la baleada y sopa marinera, según cuenta Sirey. Además de guapo, es un chico muy humilde. “Para mí lo más importante es que crea en Dios y que sea un hombre humilde”, dijo Sirey en el programa El Hilo en 2022.

Durante el mismo video, Sirey quiere aclarar un rumor

“No estoy embarazada. Como dicen, no es por eso que lo mostré,” cuenta con una sonrisa, la Catracha.

“Al final fue porque él también lo hizo en sus redes. Fuimos a Canadá, fuimos a Europa en diciembre y pues todo el mundo era con quien andas. Se especulaban tantas cosas. No hemos publicado como que todo a totalidad y mostrado todo porque todo el mundo me pregunta pues, como se llama a que se dedica.

Y con lo que hemos hecho hasta el momento estamos felices” terminó de contar Moran.

Un amor a escondidas

Por un largo tiempo, Sirey mantuvo su noviazgo a escondidas, solo mostrando mitad de la cara de su amado, pero decidió por fin mostrarles a sus seguidores su novio.

Juntos de vacaciones

En el mes de diciembre la parejita se fue de vacaciones a pasar las navidades. Su primera parada fue el país perfecto para las navidades, Canadá. Ahí, la pareja disfruto de paisajes hermosos y hasta un trineo de perros.

“Sin duda alguna una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida #dogsledding 🙏🏼❤️ #jmm #trineostiradosporperros #snow #canada #canada🇨🇦 #canadá #monttremblant #viajessirey #winters” cuenta Moran en un video que publicó.

Sirey se encuentra en la ciudad de México, donde está trabajando en TUDN para TelevisaUnivision como reportera. En el 2021, Morán se coronó como la primera Hondureña en ganar Nuestra Belleza Latina en el 2021 un logro que ella se siente superorgullosa.

“Hoy hace un año en ese momento mi imaginación se quedaba corta para ver el cambio de vida que tendría e imaginar las grandes bendiciones que Dios me tenía preparadas, lo que si tenía claro es la misma fe que hoy tengo, la que me impulsa a luchar por mis sueños y recibir las bendiciones de Dios 🙏🏼❤️ 21/noviembre/2021 @nuestrabellezalatina #teamsirey #nuestrabellezalatina #sireymoran #honduras #centroamerica #latina” compartió este bello y emotivo mensaje la Catracha del pueblo con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Muchas felicidades a ambos.

VIDEO COMPLETO