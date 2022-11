Un año después de NBL 2021, ¿Dónde está Sirey Morán? 

Ya ha pasado un año del estreno de Nuestra Belleza Latina. La encantadora y carismática hondureña Sirey Morán fue la ganadora tras obtener la mayoría de cantidad de votos del público y se coronó como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina en el 2021. Ya ha pasado un año desde que ganó la lujosa corona y 50 mil dólares de premio.

La catracha ganó el título de Miss Universo Honduras en el 2016 y de ahí empezó su carrera en la televisión hondureña como comentarista de un programa deportivo en su natal Honduras.

A Sirey le llegó el amor

La hermosa hondureña de 32 años de edad le llego el amor repentinamente. No se sabe mucho de su galán, ya que Morán mantiene la identidad de su novio en secreto. Lo que si sabe es que la modelo está feliz y muy enamorada. En sus redes sociales, la reina comparte fotos y videos de su galán, eso si, con su identidad oculta.

“Para los que andan buscando protagonismo con mi relación aquí les dejo más para que alimenten su necesidad y sigan balbuceando! 🤗😅😂 NUESTROS OJOS HABLAN 😉 #felicidad y #amor 🥰❤️”

Una reina en México

Después de ganar la majestuosa corona, Sirey fue a estudiar comunicación en los estudios de la CEA Televisa en México, donde pudo perfeccionar sus habilidades de reportaje aún más. Hoy en día Sirey Moran es copresentadora de TUDN en Televisa Univisión México y ‘Los más Vixto’ en el nuevo canal VIX con Jomari Goyso.

La Reina del Pueblo

Tras ganar Nuestra Belleza Latina en el 2021, Sirey Morán logró convertirse en una de las reinas más queridas de las temporadas. Y es que ella fue la primera Hondureña en llevarse la corona de NBL. En un video compartido en su Instagram personal, Sirey le agradece a su público por todo el amor y apoyo que ha recibido.

“HOY ES 21 DE OCTUBRE y se cumplen 11 MESES del día que GANAMOS @NUESTRABELLEZALATINA ya casi un AÑITO 👑. Les comparto este video que me hace revivir ese momento soñado que Dios hizo realidad en mi vida🙌🏼🙏🏼, les confieso que al verlo me confronta en el presente al recordarme que ese momento maravilloso es el inicio de la nueva historia que estoy viviendo y que se está escribiendo en mi vida. ¡El 21 de noviembre se acerca! ya casi será un año y lo celebraré compartiendo muchas vivencias y sus videos de celebración de @nuestrabellezalatina. Gracias #Honduras #centroamerica #latinos #elsalvador #guatemala #nicaragua #republicadominicana #méxico #venezuela #cuba #colombia #brazil #costarica #puertorico #usa y todos los me apoyaron de cualquier parte del #mundo 🙏🏼🫶🏼”

Y es que la modelo recibió apoyo de todas parte del mundo. “Aún lo recuerdo ,ese día viendo la transmisión en vivo por facebook y súper nervioso y cuando dijeron tu nombre @sireymoran grite de emoción y lloré porque aunque como sabes soy cubano ,te ganaste mi corazón con tu humildad y tú belleza Dios te bendiga” comentó un seguidor Cubano a la presentadora.

“Cuando un Hondureño triunfa, triunfa todo el país ❤️ y contigo fue un glorioso triunfo, y al ver este video, revivimos todos esos momentos maravillosos en los que nos sentiamos orgullosos de lo alto que estabas dejando el nombre de nuestro amado País 🇭🇳 Te Amamos por siempre @sireymoran,” es uno de los muchos comentarios de apoyo.

Sin duda alguna Sirey Moran sigue brillando como la estrella que es.