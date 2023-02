¿Jeyvier Cintrón, el mejor campeón de Exatlón? Lo que dicen los fans

El boxeador puertorriqueño Jeyvier Cintrón se coronó campeón de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos y recientemente el boricua regreso a las arenas de Exatlón en la edición All-Stars [Todos Estrellas] donde se unieron algunos de los mejores atletas de temporadas pasadas Y esta vez Cintrón junto a Caterine Ibarguen quedaron como subcampeones.

Durante su jornada en la más reciente temporada de Exatlón, Cintrón recibió una lesión en su rodilla en el circuito de hierro y aunque el servicio médico le dio la luz verde en poder regresar a la competencia, el deportista se le observó aún adolorido mientras competía. Y eso fue algo que el equipo contrario se dio cuenta, tanto así que el team de los contendientes [Azul] no querían competir con el boxeador profesional.

“Ósea admiro su tenacidad, sus ganas de salir adelante, sus ganas de aprovechar esta oportunidad. Obviamente, esta es decisión de él y se siente, se siente, raro al competir con él, así,” le cuenta Kelvin Rentería a su compañero de equipo Yoridan Martínez en una conversación que tuvieron entre compañeros.

No se dio por vencido

Cintrón no dejo que ninguna lesión lo detuviera y siguió en la competencia hasta llegar a la final y poder coronarse como subcampeón de la séptima temporada. Yamilet Pena del equipo de los Famosos [Rojos] y Yoridan Martínez del equipo Azul [Contendientes] fueron los ganadores de 200 mil dólares cada uno y el título del ganador.

Jeyvier el favorito de público

Los fanáticos dejaron bien claro que Jeyvier será el consentido de ellos y tomaron las redes sociales para dejarle saber al atleta cuanto lo quieren.

“Para mi jenier es campeón de campeones tin [team] rojo famosos asta el final”

“Siempre serás nuestro campeon tienes una luz muy linda tu alegría humildad y tu sentido del humor no tienen barreras te queremos mucho desde Orlando Florida ❤️❤️🥰

Eres una de las personas más carismáticas que han pasado. Por exatlon que Dios te bendiga siempre en todo lo que hagas” Fueron algunos de los comentarios en muestra de apoyo.

Mensaje para sus fans

Tras su salida del programa, Jeyvier tomó sus redes sociales para poderle a agradecer al público por su cariño. El atleta comenta “Muchas veces nos preguntamos el porqué de las cosas, y yo simplemente no tengo respuetas. Doy gracias a Dios por permitirme vivir esta grandiosa experiencia. Me voy con una lesión, la cual conllevará una cirugía, pero mi corazón esta lleno. Gracias a todos por el gran apoyo que me brindaron, gracias porque me aceptaron tal y como soy, sin ocultar nada. Esta ves no ganamos el campeonato, pero me llevo más que un trofeo, una gran experiencia la cual repetiría mil veces más, me llevo el corazón lleno y el cariño que me brindaron en mis caídas, logros y locuras. Y tranquilos!!! Porque estoy muy seguro que el destino hará que vuelvan a ver mis locuras!!! Hasta que nos volvamos a ver. Tú sabes!!! 😃💯🇵🇷🚀❤️✌🏻”

¿Crees que Jeyvier es el campeón de campeones? Déjanos saber los que piensas en los comentarios.