¡Ana Parra fue operada, entérate de qué! [VIDEO]

En la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos edición All-Stars [Todos Estrellas] la modelo colombiana Ana María Parra vino a competir por segunda vez por el gran premio de los 200 mil dólares, pero una lesión en su rodilla destrozo su sueño por completo. Parra compitió en la quinta temporada del programa deportivo, pero desafortunadamente la influencer sufrió un accidente que la dejo ensangrentada y con un corte en la frente que requirió puntos. Y en la más reciente temporada, Parra sufrió una lesión en su rodilla y se tuvo que despedir de la competencia.

Los fans no se creyeron su lesión

Tras sufrir su lesión en la rodilla que la dejo fuera de la competencia, los seguidores del show no se la creyeron y hasta dicen fue una lesión deliberada.

“Se auto lesionó para que la llamen otra ves en otra temporada porq sabia que la cazadora la hiba a eliminar” comenta un seguidor. Ana competía contra de Viviana Michel del equipo de los Famosos [Rojos] cuando se lesionó.

“Que casualidad q eso no lo dijeron el día q supuestamente se lesionó cuanta inosencia hay en algunas persona” y “Pura mentira y falso” fueron algunos de los comentarios negativos sobre el golpe que sufrió Ana.

Ana es operada

Han pasado varios meses desde que la deportista abandono la competencia y recientemente ella reveló que fue operada de su rodilla. Con un videoclip que fue publicado en las historias de sus redes sociales, Ana comparte fotos del proceso de su operación.

Acostada en su cama en el cuarto del hospital y sonriente, Parra cuenta “Aquí todo iba bien con matitas calientes”

En la próxima imagen compartida se puede observar una Ana, adolorida y recién salida de la sala de operación. “Y aquí estaba en la muricion” comenta la atleta.

Parra también compartió un video poniendo al día a sus más de 178 mil seguidores en Instagram después de su operación

“Llevo 24 horas de operada. Ya estoy terminando de sentir la rodilla. Les voy a mostrar. Aquí va, me estoy poniendo hielito. Siento mucho porque a mí me impresiona ver eso uy no. Me pongo hielo, pero trato de no verme mucho la rodilla porque me impresiona como verla tan inflamada,” cuenta Parra

Empezará terapia muy pronto

“Y bueno, ya el lunes empiezo terapia. Le voy a mostrar mi área de trabajo. Creo que aquí voy a estar todo el fin de semana. Libros, cuadernos para apuntar mi agenda, mi computadora. Mis mejores amigas [apuntando hacia sus muletas] Mi cato, más libros, agüita. Y creo que aquí estaré todo el fin de semana. Por ahí nos vemos” concluyó el videoclip.

Cambio de look

Muchos cambias han pasado en la vida de la colombiana, incluyendo un cambio de imagen. La influencer de diferentes modas se cambió su color de pelo de castaño obscuro a color cobre. Un look que fue apoyado por sus fans.

“😮😮 Ana te ves Hermosisima 👌🏻👌🏻💯💯😘😘😘😘❤️” y “Siempre bella. Te luce muy bien!❤️” fueron algunos de los comentarios de admiración hacia la atleta.

Le deseamos una pronta recuperación a la queridísima Ana Parra.

VIDEO