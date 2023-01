EXATLON EEUU: El horrible accidente que sufrió Ana Parra que la dejo con tremenda cicatriz [VIDEO]

Ana María Parra del equipo de los Contendientes [Azules] se tuvo que despedir de la competencia de Exatlón Estados: All-Stars [Todos Estrellas] tras recibir una lesión grave en su rodilla y es que ese no es el primer accidente que ha dejado a la bella colombiana fuera de la competencia.

En la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, Ana sufrió un aparatoso accidente en uno de los circuitos que la dejo completamente ensangrentada. Esta era la primera temporada que Parra competía en la competencia ‘más feroz del planeta’. Fue ahí en la semifinal de la edición que repentinamente Ana María sufrió el incidente que la dejo en llantos. Con un corte en su frente que requirió puntos, Ana le dijo adiós a Exatlón.

Hace poco, la modelo e influencer quedo eliminada de la más reciente temporada de Exatlón por una lesión en la rodilla mientras competía con Viviana Michel del equipo de los Famosos [Rojos] en uno de los circuitos. Ana se unió a la edición especial de All-Stars [Todos Estrellas] cuál une a muchos de los mejores atletas de las temporadas pasadas, quienes quieren ganarse el gran premio del 200 mil dólares.

Ana vino preparada

Aunque la atleta vino más preparada que nunca para poder competir esta séptima temporada, el destino tenía planeado algo diferente para la joven. Y con un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram, Ana le agradece al público por tanto amor y cariño que le han brindado y todos sus entrenadores que hicieron su participación posible.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼 Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️

Y gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo pero prometo esforzarme más 🙌🏼 los quiero @befitwithwellington.official @giantsportsmexico @iamedwinvargas @nrg_tech.71 ❤️”

Chelly Cantú le manda un mensaje de apoyo a Ana

La copresentadora del programa y primera mujer ganadora, Marisela “Chelly’ Cantú, tomo las redes sociales para poder mandarle a Parra un mensaje de apoyo y pronta recuperación.

“Sin duda lograste superarte en todos los aspectos, nos quedamos con ganas de verte terminar como todos merecen con salud dándolo todo hasta el final. Un día no te define después de todo lo que hiciste…que sigan los éxitos en tu vida. Recupérate pronto y a disfrutar el proceso de todo lo que venga. Un abrazo Ana 💝”

Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] está en sus últimas semanas. No se pierdan la acción deportiva de lunes a viernes a las 7PM hora del este y los domingos a las 8PM por Telemundo.

VIDEO COMPLETO