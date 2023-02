EXATLON EEUU: ¡Fans quieren que Nona y Kelvin se casen!

La segunda edición de Exatlón Estados Unidos acabó con la dominicana del equipo Rojo [Famosos] Yamilet Peña y el empresario cubano Yoridan Martínez del equipo de los Contendientes [Azul] como ganadores de la temporada, ambos llevándose 200 mil dólares cada uno, pero ellos no fueron los únicos que ganaron, Kelvin Noe Rentería y Alondra “Nona” González fueron también ganadores, pero en el amor.

Cupido los flechó en ‘las arenas más feroces’ y el amor entre ambos por lo visto está creciendo cada día más. La parejita del momento se enamoró en la más reciente temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] donde veteranos de temporadas pasadas compitieron juntos y desde que culminó el show, Nona y Kelvin se han pasado viajando por el mundo. Desde Nueva York, Puerto Rico, Italia y España, los atletas no han dejado de pasar tiempo uno con el otro.

En Exatlón encontraron el amor

Kelvin y Alondra, fueron eliminados juntos en la misma noche del reality show “Tengo el amor de una gran persona y para mí ya eso vence a todas las barreras” cuenta el atleta del equipo Azul tras ser eliminado de la competencia. Al igual que Rentería, su novio, González también está agradecida de haberlo conocido en Exatlón. “Gracias. Gracias Dios, gracias Exatlón, gracias vida. Creo que no fue revancha, fue una segunda oportunidad,” comentó la hermosa joven.

Tras su salida del show, los dos no paran de publicar fotos mostrando el amor y cariño que se tienen. Nona tomo sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su amado “Cada día yo te vuelvo a elegir 🎶” Y es que a los seguidores del programa les encantan verlos juntos y hasta quieren que se casen.

¿Habrá boda en el futuro?

Aunque su noviazgo este fresquecito los seguidores se preguntan si habrá boda entre los tortolitos.

“Y el anillo 💍 para cuando!!! Se ven lindos 😍Bendiciones” “Como me alegra verlos juntos. Yo apuesto a que esta relacion perdurará y que Diosito sea el motor de ustedes. Apuesto a que esta boda se dará y me encantaria ser su Madrina. Los Amo. Teresita desde PR” “Son lo más lindo del mundo ❤️muchas bendiciones y hagan lo posible por estar juntos y para siempre 🙌🙌 y “Muchas felicidades a las dos Siempre sonrientes y felices llenos de paz salud alegría felicidad me encanta verlos así lucen súper bien Dios los bendecirá” fueron algunos de los comentarios de los fans hacia la parejita.

Nona y Kelvin aún no han confirmado si habrá planes de boda en su futuro, pero por el momento la pareja se encuentra disfrutando de su tiempo juntos mientras viajan.

¿Te gusta Alondra y Kelvin como pareja? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios