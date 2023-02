Jonny Magallon confiesa “Competir con gente joven no fue fácil”

Competir en ‘las arenas más feroces del planeta’ no es nada fácil. Y como cuenta Jonny Magallón el atleta profesional de futbol quien compitió en el equipo de los Famosos [Rojos] explica que fue lo más difícil para él esta séptima temporada de Exatlón Estados Unidos.

Magallón se unió al equipo de los Famosos [Rojos] demostrando día y noche por qué el se merecía estar en la competencia. Junto a su compañera de equipo Caterina Ibarguen, Azul Grantón y Yoridan Martínez del equipo de los Contendientes [Azules] juntos pasaron a la segunda etapa de la edición, All-Stars [Todos Estrellas] donde se enfrentaron con algunos de los mejores atletas de temporadas pasadas.

Jonny se confiesa

En un live que hizo el deportista tras su salida del programa deportivo, el cuenta porque tenia dudas en competir. “La verdad tengo que confesarles que, si tenía muchas dudas de lo que podía ser capaz por el tema de la edad, por el de lo físico. Creo que, que es una realidad que entre más grande, estas algunas cualidades se van perdiendo, entre ellas un poquito más la velocidad, la potencia, la fuerza,” confiesa el atleta.

“Y competir con gente más joven no fue fácil. Gente que también era rápida. Gente tenía mucha fuerza. Que venía entrenando más constante. Yo la verdad venía haciendo poco, pero mi cuerpo se adaptó superbién a los parkour a los circuitos,” comparte el Famoso.

“Lógicamente, siempre le echaba todas las ganas para correr con todas mis fuerzas y me alcanzo para mucho. La verdad creo que está demostrado que la edad no es una limitante para conseguir lo que uno quiere. No es una limitante como lo dije en la ceremonia final, para ponerte retos en donde tu físico sea un factor a considerar. Nunca es tarde para poder estudiar, para buscar algún trabajo que siempre has querido” dice Jonny.

Un mensaje motivador

“Creo que el tiempo es relativo y cuando uno quiere hacer las cosas tiene que animarse y buscar lógralas porque si te quedas con la duda de ‘y si lo hubiera hecho’ y ‘no sé si hubiera podido o no’. Ósea buscar la forma de ponerte ese reto enfrente y saber hasta donde eres capaz. Si eres capaz de hacerlo poco tiempo, de mucho tiempo, de lo que sea, pues, ya no quedo en ti, lo intentaste, lo luchastes, lo hicistes. Tienes que sentirte orgulloso del esfuerzo que pusistes. El cual sea el resultado, pero lo intentastes. Como decía Michael Jordan fallaras el 100% de las cosas que no intentes. Entonces hay que intentarlo, no importa busquen conseguir sus sueños, lúchenlos. No importa la edad de verdad” concluye el mensaje de Jonny.

Jonny se convierte en el favorito del público

Tras su mensaje inspirador, muchos de los seguidores le agradecieron al atleta por esas lindas palabras inspiradoras.

“Es verdad, la edad no es limitante, fuiste ejemplo de eso, gracias a ti ahora seguro le van a dar oportunidades a quienes quizás antes no le daban oportunidad por la edad.”

“Gracias mi Capi eres lo máximo y lo más importante un gran ejemplo para tus hijos, siempre que te veía fuera de la competencia demostrabas ser una persona tranquila, pausada, y muy colaborador siempre demostrando ecuanimidad , principios y valores saludos y Felicitaciones 💕”

“me cierto muy orgollosa de usted muchisimas felicidades un honbre que nunca se rindio y se dio por vecido👏”

¿Te gusto la participación de Jonny en Exatlón? Cuéntanos en los comentarios.