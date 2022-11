EXATLON EEUU: ¿Horacio Gutiérrez le cae a golpes a Esteban Castillo? [VIDEO]

Las ráfagas todavía se sienten tras la culminación de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, y es que los dimes y diretes siguen, pero esta vez las cosas parecen escalaron entre Horacio “The Punisher” Gutiérrez y el gemelo Esteban Castillo.

Roces con Castillo

Si bien recordamos Horacio tubo su par de roces con el costarricense esta temporada. Al parecer a Horacio no le gusto que Castillo se cruce la banca mientras competían en el duelo de eliminación la ecuatoriana de Nueva York Marizol Landazuri y la mexicana Dra. Isabel Junio.

“Lo que paso en la banca fue que simplemente hicimos lo que los rojos hacen todos los juegos” explicó Alejandra Varela en un clip de las redes de Exatlón.

Horacio se sintió ofendido y hasta dijo que el influencer y modelo de Nueva Jersey lo estaba retando “No voy a tolerar falta de respeto de a ti, para mí y de ti y para nadie de mi equipo [Rojos]” con seriedad le comenta Horacio al equipo de los Contendientes [Azul]

A lo que el gemelo de Douglas, Esteban Castillo, le contesta “Me molestan un poco que mientan casos que yo no he hecho”

¿El drama continúa?

Ambos fueron eliminados de la competencia y se vieron afueras de las arenas recientemente. En un video publicado en el Instagram personal del ‘El Punisher’, se ven a los gemelos platicando cuando Horacio caminó hacia los hermanos. “Te dije que no iba a tolerar ninguna falta de respeto. This is what you get [Esto es lo que te mereces]” comentó Horacio en el video.

Horacio saluda a Douglas y no a Esteban, aunque él [Esteban] trata de saludarlo. Esteban le saca la mano y Horacio le dice que ‘No’. Esteban lo empuja y Horacio corre y lo tira hacia el suelo. En el video se ve a su hermano Douglas y a la persona grabando el video correar hacia ambos.

¿Publicidad o realidad?

Muchos están confundidos por las imágenes del video. Los seguidores están divididos, algunos dicen que el video es falso, mientras otros arremeten contra el competidor de MMA por atacar a Esteban Castillo.

“no te sabes comportar y eres odioso poreso estas fuera esteban es un rey no sirves” y “que horrible tu actitud me caes mal🤮🤮🤮🤮🤮🤮” “Que naco que eres .. y le caes mal a mucha gente” fueron algunos de los comentarios de los seguidores hacia Horacio.

“Jajaja si fuera cierto, uds creen que el lo sube?? sabiendo que se le puede venir mucho hate?? Obvio es juego” comentó una seguidora. “Es planeado porque la primera vez que se vieron fue en el hotel y se recibieron bien😳😳” y “Es todo actuado, si no porque lo subiría 🙄” comentan en el video.

Publicidad o puro juego, lo que si es cierto que los fans estuvieron en shock por el video. ¿Crees que el video que subió Horacio a sus redes será cierto? ¿Qué piensas de todo el drama? Déjanos saber en los comentarios.

No te pierdas Exatlón Estados Unidos: All-Stars de lunes a viernes a las 7 pm hora del este por Telemundo.

VIDEO COMPLETO