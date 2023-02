¿Será esta la foto más sexy de Ana Parra? ¡La tienes que ver!

Ana María Parra es reconocida por sus paseos alrededor de las arenas de Exatlón Estados Unidos. La bella modelo Colombiana ha participado en varias ediciones del programa deportivo y se ha convertido en una de las atletas queridas por el público de Exatlón. Recientemente, Parra regreso a la séptima temporada del show para competir en la edición All-Stars [Todos Estrellas] con varios atletas de temporadas pasadas, pero desafortunadamente una lesión en la rodilla interrumpió su sueno de convertirse en ganadora por segunda vez.

Parra fue eliminada por una lesión

La hermosa modelo colombiana, estudio Ingeniería Civil, es diseñadora de trajes de baño y hoy en día es influencer para diferentes marcas. En su tiempo en la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, Ana estuvo cerca de la gran final, pero sufrió un aparatoso accidente que la dejo ensangrentada. La diseñadora recibió un corte en el medio de la frente que requirió puntos, y ahí tuvo que decirle adiós a la competencia. Pero Parra no se dio por vencida y vino por la revancha una segunda vez. De nuevo, el destino tenía otros planes para ella. Durante uno de los circuitos en la más reciente temporada, Ana se lesionó su rodilla y tuvo que abandonar la competencia nuevamente.

Tras su salida del show, Ana tomo sus redes para publicar un mensaje de agradecimiento

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼 .Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️ Y gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo pero prometo esforzarme más 🙌🏼 los quiero @befitwithwellington.official @giantsportsmexico @iamedwinvargas @nrg_tech.71 ❤️”

¿Será está su foto más espectacular?

Dicen que una foto habla por mil palabras y al parecer la de Ana María Parra habla por si sola. Ana representa el empoderamiento femenino y lo demuestra con sus fotos enseñándoles a sus miles de seguidores como sentirse bien en su propia piel. La foto fue publicada en agosto del 2022, es titulada “Algunos buscan la felicidad, otros la crean….” Y cuenta con más de 18 mil likes en su cuenta de Instagram. Ana luce espectacular con un pequeño top gris y shorts blancos también pequeños.

Lo que piensan sus fans de la foto

Esa siendo una de las fotos más gustadas por sus seguidores, muchos le comentaron mensajes de cariño a la modelo colombiana.

“Que hermosa señorita bella” y “Que hermosura de mujer 😍😍🔥🔥❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍” fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

