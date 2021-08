Exatleta de EXATLON revela por qué Wilmarie Negrón caía mal: [VIDEO]

A lo largo de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos fueron muchas las escenas y momentos memorables que los televidentes presenciaron, y una de las concursantes que se ganó fama de “arrogante”, “pesada” y hasta “burlona”, fue Wilmarie Negrón, quien no logró llegar a la semana final.

Y a pesar de que los propios compañeros de la boricua han salido en su defensa y han dicho que la exatleta de los Contendientes es una buena persona, y que en las imágenes que el público ve del show no logra verse en realidad lo que cada concursante realmente es, un participante sí admitió que al principio le cayó muy mal la puertorriqueña.

En una charla que tuvo con sus fans, Andoni García se refirió a las relaciones que se tejieron en EXATLON y al hablar de Wilmarie, dijo con mucha sinceridad que cuando la boricua llegó al show en la semana 18, hubo corto circuito entre ellos.

“Tengo que admitir que al principio Wilmarie no me caía muy bien“, dijo el español, quien advirtió que la boricua e suna mujer demasiado competitiva, algo que generaba choques.

Pero Andoni dijo que la historia cambió y cuando ya se conocieron más a fondo, entendió que Wilmarie es una mujer grandiosa.

“Luego se robó mi corazón. Al principio teníamos una riña ahí, pero ella es una excelente persona. Ahora la quiero mucho. Me cae muy bien”, dijo Andoni, advirtiendo que la imagen inicial que se llevó de ella no tiene nada que ver con lo que Wilmarie es en realidad.

“Es que al final tendemos a juzgar a la gente, pero cuando entendemos, ya bien a la persona, ya todo cambia”, dijo Andoni.

Ana Parra, quien compartió el “live” con Andoni, también dijo que debido a que a Wilmarie no le gustaba perder nunca, eso hizo que algunos compañeros se burlaran de ella.

Recientemente Wilmarie también se refirió al tema sobre la imagen que los fans se llevaron de ella de ser presuntamente una mujer “pesada” y “soberbia”, y no solo negó que sea así, sino que dijo ser una mujer muy humilde.





Wilmarie también habló de Andoni y dejó ver que el choque de personalidades y las malas vibras entre ellos dos al principio fue algo mútuo.

Con la honestidad que caracteriza a Wilmarie, la exintegrante de los Contendientes confesó que Andoni García no le dio el mejor de los recibimentos cuando ella se sumó al equipo Azul en la semana 18, en calidad de refuerzo.

“Yo me llevaba bien con todos, pero sí tengo una anécdota que contarles. Con Andoni, los primeros días era como que un choque fuerte. Nos llevábamos ahí, ahí”, dijo la boricua en un live , tras ser eliminada.

Sin embargo, y al igual que lo explicó Andoni, las cosas entre ellos se mejoraron con el paso de los días y hoy el cariño y admiración reinan entre los dos.





“Pero a medida que fue pasando el tiempo nos conocimos, y la verdad es que el respeto y la admiración que yo le tengo a ese hombre…. me quito el sombrero. Es buen papá, buen esposo, buen ser humano, excelente atleta y me llevo súper bien con él, súper bien”, dijo con mucha honestidad Wilmarie. “Al principio él sí era muy fuerte, pero después entendí, y él me explicó que veía potencial en mí, que veía a una Wilmarie bien preparada, y entendía que yo podía dar más y así fue”.