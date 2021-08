Ana Parra se sincera y confiesa lo que siente por Norma Palafox tras EXATLON

La quinta temporada de EXATLON ya quedó atrás, con el triunfo de Norma Palafox y Jayvier Cintrón, y mientras muchos televidentes ya están pensando en la sexta temporada, un hecho del que algunos seguidores del reality de Telemundo todavía no se reponen, fue la abrupta salida de Ana Parra tras sufrir una lesión en la nariz.

Y es que la llamada final soñada que se imaginaron fans de EXATLON en la categoría de las mujeres, de acuerdo con cibernautas, era un reto entre la modelo colombiana y la futbolista mexicana, consideradas las eternas rivales.

Pero las cosas finalmente no se dieron de esa manera, y mientras Ana Parra tuvo que conformarse con llegar a semifinales, Norma Palafox se alzó con el trofeo de campeona.

Y ya terminado el reality show, en medio de un “live” con sus fans en la cuenta de Instagram Estados Unidos, Ana Parra fue interrogada sobre lo que siente hacia Palafox y la relación que llevaba, y no tuvo problema en sincerarse sobre la nueva campeona de la competencia.

La estrella femenina de los Azules abrió su corazón y al hablar sobre la estrella de los Rojos, no tuvo más que palabras bellas, dejando ver que pese a ser oponentes, entre ellas reinaban el compañérismo y la admiración.

“Palafox para haber sido mi rival, mi contrincante, ella me levantó muchísimas veces. Cuando yo estaba muy decaída, cuando yo quería tirar la toalla y decía: ‘me voy a rendir’, ella se me acercaba y me decía: ‘no, venga, eche pa’ delante”, comentó Ana.

La colombiana dijo que tras su salida de la competencia, sin duda alguna una de las personas que llevará como un gran recuerdo será la mexicana, y reiteró que con tan solo 22 años, Norma Palafox es una mujer buena persona, y muy fuerte, que suele animar a todos en los momentos más difíciles.

Asimismo, la joven, quien se está recuperando de la lesión que sufrió en el cuello y la nariz, confesó que la propia Palafox la veía a ella en las finales, compitiendo por el trofeo de campeona.

“Ella me decía: ‘tú eres muy buena. Te mereces estar en las finales’. Y me ayudó muchísmo. Esas son las relaciones que crecen en Exatlon”, agregó la exatleta.

Y al referirse a la manera como se hizo su lesión, Ana Parra dijo: “Me golpeé. Iba muy rápido, no sé que pasó, en qué momento. Cuántas veces no hicimos lo mismo, y yo era una de las que decía que había que tener mucho cuidado en esa rastrera, porque el espacio es reducido, pero iba demasiado rápido. No calculé bien, y me di con la soga en la frente, y me abrí feo. El cuello se me dobló demasiado. Y me cogieron 7 puntos. Los días después, fue horrible”.