Ana Parra confesó si lesión en la nariz fue planeado para que ganara Palafox: Óyela

Han pasado solo unas horas desde que la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos llegó a su fin, con el triunfo de Jeyvier Cintrón, por el lado de los caballeros, y Norma Palafox, por el lado de las damas.

Y aunque el público quedó mayormente contento con el resultado, un dolor que muchos no ocultan fue que Ana Parra no pudo disputar la final por una lesión en la nariz en el duelo previo.

En la transmisión del domingo los televidentes apreciaron en directo el duro impacto que sufrió la colombiana en la nariz y el cuello, lo que obligó a que recibiera atención médica urgente, hecho que la sacó de la competencia, primando su salud, pero todavía hay seguidores que creen en falsas teorías, sin fundamento alguno, y piensan que su lesión fue planeada.

Así lo evidenció la exatleta del equipo de los Contendientes durante un “live” que tuvo con sus fans, en compañía de Andoni García, que compartimos aquí, en el que un fan le preguntó abiertamente si su lesión había sido real, coincidiendo con otros que en redes han compartido ideas de presuntas confabulaciones para que al final Norma Palafox tuviera el camino libre hacia el triunfo.

Sorprendida por el cuestionamiento, y afirmando que ‘la sangre que se vio era sangre’ y no pintura, Ana Parra confesó que evidentemente su lesión fue real, y que eso la tiene muy mal.

“Es algo que muchos no lo creen. La sangre, el golpe no era maquillaje… acá no les estoy mostrando, pero les voy a mostrar el proceso de cicatrización. Todos saben que soy modelo, voy a tratar que no me quede nada en la cara, pero es algo duro. Todavía no lo he superado. Es algo duro. Y yo hoy estoy aquí: ‘jojo jo, ja, jaja’, pero como quiera, es algo en la cara que no se supera fácil”, dijo la deportista, quien tenía una cura en la parte superior de la nariz.

Y al hablar de cómo sufrió semejante golpe en el circuito semifinal, Ana Parra asegura que todavía no se lo explica.

“Me golpeé. Iba muy rápido, no sé que pasó, en qué momento. Cuántas veces no hicimos lo mismo, y yo era una de las que decía que había que tener mucho cuidado en esa rastrera, porque el espacio es reducido, pero iba demasiado rápido. No calculé bien, y me di con la soga en la frente, y me abrí feo. Y el cuello se me dobló demasiado. Y me cogieron 7 puntos. Los dias después fue horrible”, dijo la modelo, agregando que además del dolor de tener que dejar la competencia, sintió miedo.

“Antes agradezco que no fue algo peor, que se me hubiese partido el cuello. Cuando yo tenía a Kelvin, veía la sangre correr, y le decía: ‘se me partió la nariz, se me partió la nariz’. Y Kelvin me decía: ‘no, no’. Con el golpe sentí literal, como si el cráneo se me hubiera torcido, como que el cráneo se me fue para atrás. Por eso me acosté, porque no era capaz de sostener la cabeza”, concluyó Ana Parra, quiena advirtió que por ahora no quiere pensar en una nueva ronda en EXATLON.

“Acabamos de salir, fueron 8 meses. No sé, en este momento no pienso en eso. Fue una buena experiencia, muy chévere. Lo viví súper todo, pero quiero vida normal en este momento y no quiero pensar en eso”, respondió a otro fan, Ana Parra.