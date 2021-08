¿Por qué Ana Parra tuvo que retirarse de EXATLON a un día de la gran final?

La quinta temporada de EXATLON Estados Unidos fue de lejos, “la temporada de las lesiones”, en comparación con ediciones anteriores, y justo en la noche semifinal la maldición volvió a aparecer en las arenas de República Dominicana, pues Ana María Parra, una de las mujeres archifavoritas para llevarse el trofeo como campeona de la competencia, vio truncado su sueño, por cuenta de una lesión.

La joven colombiana, quien se consolidó en el equipo de los Contendientes, vio cómo la suerte no jugó a su favor, pues en pleno duelo contra su amiga y compañera del antiguo equipo de los Azules, Nathalia Sánchez, sufrió un tremendo golpe en la nariz.

El impacto fue tal, que los médicos del reality show de Telemundo tuvieron que atenderla, confirmando la seriedad de la herida, que obligó a que la atleta debiera retirarse de la competencia.

La confirmación de la triste noticia llegó de boca del conductor de EXATLON Estados Unidos, Frederik Oldenburg, quien reveló que tras el golpe Ana Parra necesitará más tiempo que un día para poder recuperarse, lo que la imposibilita de seguir en la final de la competencia.

La colombiana fue ovasionada por sus compañeros y por los televidentes desde sus casas, que no solo lamentaron lo ocurrido con la colombiana, sino que además de manifestarle una pronta recuperación, no ocultaron su frustración de ver una final entre Ana y Norma Palafox.

“Qué dolor ver que faltando nada para ser campeona Ana Parra sufrió esa fractura”, “Sin tu lesion final hubieras sido campeona”, “Para mi ella es la campeona ya… La mejorr 💙💙💙”, “Ay Anita no lo podia creer, ya para un día de levantar esa copa😢😢😢”, y “Eres grande Anita muy grande y qué orgullo decir qué Eres Contendiente 💙💪😍👏👏👏”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los fans de la atleta tras el incidente que la sacó de la competencia.

Horas antes de que se iniciara el programa del sábado y cuando las redes estallaban con todo tipo de mensajes y comentarios en los que los televidentes mencionaban querer ver la final Palafox-Parra, la colombiana había compartido en sus redes un mensaje en el que daba las gracias por haber llegado hasta allí, y donde se mostraba confiada en seguir adelante porque creyó en que todo era posible.

“Hoy más que pedir, quiero agradecer 🙏 todo lo logrado hasta el momento. Con mucho esfuerzo y sacrificio todo se puede cualquier cosa es posible. AP. Anything is possible IF YOU BELIEVE”, fue el comentario de Ana, previo al duelo contra Nathalia, quien ahora deberá enfrentar este lunes 23 de agosto desde las 7:00 pm/00 centro, la Palafox, por la copa y los $200 mil dólares de premio.

Entre los caballeros, el título de campeón se lo disputarán Jeyvier Cintrón y Kelvin Rentería.