Diana Juárez se sincera y cuenta lo que le hacía Norma Palafox: ¿Amigas o rivales?

Diana Juárez llegó como refuerzo del equipo de los Famosos a la quinta temporada de EXATLON, y aunque estuvo a un pelo de guerrear el trofeo como campeona de la competencia, fue eliminada esta semana.

Horas más tarde, la joven de 22 años, habló con sus seguidores, a través de un “live” organizado por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos, donde, entre muchos temas, le preguntaron sobre la verdadera relación que llevaba con la archirival de todas, Norma Palafox.

Ya desde la comodidad de su casa, la atleta de los Rojos no tuvo reparo alguno en abrir su corazón y se sinceró sobre sus opiniones acerca de la futbolista, a quien muchos televidentes de EXATLON ver como la gran atleta femenina a vencer.

“Ella es una persona increíble. Me dio tantos consejos, ella fue una gran razón por la que llegué hasta las finales”, dijo Diana sobre su rival, dejando ver no solo que son muy amigas sino que, como ya lo han manifestado otros participantes del reality show, Norma es un ser humano grandioso, que siempre está empujando a todos para que no se rindan, sin ningún tipo de envidia.

Diana Juárez fue más allá y reveló algo que le hacía Palafox en los momentos más duros, que eventualmente le sirvió para avanzar hasta la semana final de la competencia.

“En cada circuito, ella me motivaba. Siempre era (empujándome) a dar lo mejor de mí”, dijo la mexicana sobre su paisana. “Norma es una guerrera”.

En el “live”, donde muchos fans le reclamaron por no hablar mucho, como sí lo estaba haciendo Tavo González, Diana también sacó a relucir su lado más divertido y al salir a flote el tema de sus pestañás enormes, dijo con mucha gracia que fueron ellas un elemento secreto para poder avanzar en las pruebas.

“Mis pestañas me sirvieron, especialmente en el lodo. Ahí también las traía y me ayudaron a llegar a la final”, dijo la joven de 22 años, a quien otro fan la cuestionó sobre la manera en que cuida su cabello.

“Varias personas me han preguntado eso. Y cuando entré a EXATLON, todas pensaban que usaba extensiones, pero literal, solo me lo cuido. Trato de no usar mucho ‘heat'(plancha), porque te maltrata mucho, y hay que cuidarlo”, confesó Diana.

La exconcursante de EXATLON mencionó además que sus circuitos favoritos eran los de velocidad y la mina, y aseguró que aunque es buena para correr millas largas, quiere prepararse más en distancias cortas.