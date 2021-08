Las confesiones de Tavo González tras salir de EXATLON: ¿Qué contó el León Azul?

EXATLON Estados Unidos está a punto de cerrar un nuevo capítulo, con el final de la quinta temporada, y uno de los atletas más fuertes, a quien incluso muchos televidentes veían con grandes opciones de convertirse en el campeón de la competencia, Octavio ‘Tavo’ González, soltó la sopa sobre todo lo que vio, vivió y piensa del programa de televisión.

Tras ser eliminado esta semana del grupo de finalistas que llegaron a la última semana de la llamada “competencia más feroz del planeta”, el mexicano, originario de Monterrey, habló con sus fans a través de un “live” desde la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram, y allí respondió sin “peros” a todas las preguntas que le hicieron.

El León Azul comenzó por confesar que se sintió triste al ser eliminado, especialmente por un gran amigo suyo como Kelvin Rentería, pero al mismo tiempo elogió el talento de su rival.

“Híjole, se siente feo, complicado ir a eliminación con un compañero de tantas semanas. Pero un orgullo también que me elimine él, porque él fue líder durante toda la temporada, así que ni modo”, comentó Tavo González, a quien muchos de sus fans le dijeron que se veía mejor ya estando en su casa que en la competencia, y que incluso luce más “Guero” (claro).

“Sí es que me veo más guapo por aquí. En tele me veo bien feo ¿o qué?; es que la tele engorda, no se engañen”, respondió Tavo con mucha gracia ante los comentarios sobre su look descansado.





Exatlón EE.UU. 5: Paso a Paso con Tavo González | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Tavo González recuerda su paso por la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos luego de ser eliminado por segunda vez en la semana final de la competencia. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón Una prueba de habilidades grupales e individuales, una competencia que busca encontrar a la persona con… 2021-08-20T00:59:48Z

El León también habló sobre lo que le resultó más difícil estando en EXATLON y tuvo que ver con su familia y la pandemia del COVID.

“La verdad es dejar a los seres queridos en estos tiempos de pandemia. La verdad uno vivía con la incertidumbre de no saber qué pasa, y eso es lo mas difícil, yo creo”, advirtió el atleta de los Contendientes, quien de paso mencionó lo que más extraña de EXATLON.

“La competencia. La verdad es que siempre he sido muy competitivo, y estar todos los días con cosas nuevas, era muy bonito. La adrenalina, estar con adrenalina, creo que eso es lo que voy a extrañar”, reveló el mexicano.

Y al momento de confesar con quién se llevó mejor en su paso por EXATLON, Octavio González no tuvo ninguna duda y mencionó a sus dos grandes favoritos a nivel afectivo.

“De los Rojos me llevo muy bien con Jeyvier, y de los Azules me llevo bien con Andoni. Es muy buen amigo y valoro los consejos que me dio”, aseguró el jugador de fútbol americano, quien también habló de lo que más extrañaba estando en las arenas de República Dominicana.

“Lo que más se extraño es la comida, pero si Dios quiere, hoy me echo unos tacos ahí pa’ que vean en mis redes que tipo de tacos me aviento”, dijo el León, quien ahora rugirá, pero fuera de “la competencia más feroz del planeta”.