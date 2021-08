Denisse Novoa revela quién ganará EXATLON: ¿Un Rojo o un Azul?

La emoción está a todo pedal en la recta final de EXATLON. El nerviosismo, la expectativa y hasta las mordeduras de uñas se han apoderado de los fans del reality show de Telemundo a horas de conocerse quiénes serán el ganador y la ganadora.

Y mientras todos hacen sus cábalas sobre lo que ocurrirá en el momento final, Denisse Novoa, una de las atletas más populares que pasó por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos reveló quién podría ser el ganador del reality.

“La Pantera Novoa” habló con Ahoramismo, y en esa charla respondió quién, en su opinión, ganará la llamada Competencia más feroz del planeta.

La mexicana no tuvo ningún reparo en sincerarse sobre su percepción sobre los atletas que podrían enfrentarse por el triunfo, y aunque inicialmente incluyó en la terna de favoritos a dos caballeros de los Azules, uno de ellos recien fue eliminado hace un par de días.

Denisse aclaró que su pronóstico lo daba basada en lo que vio de primera mano siendo testigo del potencial de todos los atletas con lo que compartió en las arenas de República Dominicana, donde estuvo como integrante del show, antes de ser expulsada, sin que hasta ahora se sepa exactamente qué llevó a la producción a decirle “adiós” a Denisse.

“Bueno, yo que estuve en esta temporada creo que voy con mis amigos de los 3 mosqueteros: Kelvin y Tavo. Me gustaria que uno de ellos dos quedara de campeón”, dijo la veracruzana. “Pero como sabemos que esta temporada como habrá también una mujer campeona, creo que si alguien se lo merece es Pala, (Norma Palafox), porque creo que ella ha pasado por muchas situaciones, y le echa muchas ganas. La verdad si me gustaría verla triunfar”.

Denisse se sumó a la lista de otros exatletas que han cruzado por las puertas del reality de Telemundo y se desvivió en elogios hacia la futbolista mexicana, favorita entre muchos para ganar.

“Ella es una atleta extraordinaria. Es una persona muy dedicada, muy disciplinada, y tú notas la pasión por lo que hace, por la competencia y por superarse. Y creo que puedes aprender mucho de una persona y una atleta de esa calidad, que le mete corazón”, aseguró Denisse.

La “Pantera Novoa” también habló sobre a quiénes son los que más extraña de la competencia, y la lista fue larga, mostrando que su corazón está empeñado entre Rojos y Azules por igual. Incluso confesó que cuando termne la competencia, le encantaría poder darse una escapadita con varios atletas a darle vuelo a la hilacha.

“La verdad, (me gustaría salir con) varios, empezando por el León (Tavo González), también Pala (Norma Palafox), me llevó súper bien con ella… Vivi igual. Con Viviana también me llevé súper bien”, dijo la mexicana, siguiendo con más nombres. “A Nathi, también. La verdad es que me llevé muy bien con todos. Es que siento que esta temporada fue una rivalidad muy bonita, muy de amistad, entonces la verdad que hay varias personas con las que me encantaría salir y compartir, y yo sé que se va a hacer”.