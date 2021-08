Wilmarie Negrón habla sin pelos en la lengua de Norma Palafox: ¿Qué dijo?

EXATLON está que arde. Y faltando solo pocos días para que el público conozca quién será el campeón y la campeona de la quinta temporada del reality show de Telemundo, los ojos de muchos están puestos sobre Norma Palafox, considerada una de las rivales más fuertes de la competencia, y con quien muchas de las participantes han tenido ciertos momentos que han generado controversia.

Tal es el caso de Wilmarie Negrón, la exatleta de los Contendientes, de quien incluso se llegó a rumorar que se burlaba de la jugadora de fútbol y que solía tener una actitud muy arrogante y a veces hasta grosera durante su paso por el programa.

Y tras su eliminación esta semana de la competencia, Wilmarie, ya más relajada y con cambio de look en su casa de Florida, habló abiertamente con sus seguidores sobre muchos temas, entre ellos, sobre lo que verdaderamente siente por Norma Palafox… y no se quedó callada.

La estrella de los Azules, quien se convirtió en una fuerte competidora, y quien así como se ganó dardos en redes, también conquistó corazones de aquellos que la adoran y la apoyan, respondió sin pelos en la lengua lo que piensa de la futbolista mexicana, a quien muchos ven como la que será la ganadora del programa.

“Yo, me quito el sombrero. Desde que yo vi Exatlon afuera, Palafox, yo decía: ‘wow’. Ella es un mujerón. Es excelente atleta, excelente ser humano, muy buena competidora, muy fuerte”, comentó Wilmarie en un Instagram en vivo, al referirse a quien fue su eterna rival en el programa desde que llegó en la temporada 18 como refuerzo de los Azules.

“Cada vez que me tocaba con ella, como dije en mi discurso final, sacaba lo mejor de mí. Cuando iba con ella a competir, yo me decía” ‘amárrate bien los pantalones, dale con todo’, porque esta mujer viene a arrazar”, agregó abiertamente la boricua, de quien mencionó otro detalle que la enternecía.

“A Palafox la admiro demasiado. Es una mujer que ha pasado por muchas, como todos saben, la muerte de su mami. Es una persona a la que yo admiro, y cada vez que habla de su mamá, me quedo ahí escúchandola, porque yo con mi mamá también soy así”, agregó la puertorriqueña desde la tranquilidad de su hogar.

Y al hablar de quienes fueron sus rivales más fuertes, Wilmarie incluyó otro nombre.

“A quien maybe tu no considerabas tan fuerte, de alguna manera u otra se le daba la puntería, pero si es por su desempeño continuo en la competencia, para mí, las dos más fuertes son Palafox (Norma) y Ana Parra”, agregó la deportista.

Pero Yéndose por el lado más personas, aseguró que en el show hubo otra mujer que se convirtió en su polo a tierra en muchos momentos y que le dio fuerzas.

“Mirna. Mirna es mi hermana. Desde que llegué, una de las personas que me brindó su amistad desde el primer día fue Mirna. Junto a Horacio, eran mis dos hermanos, son dos personas que quiero, que adoro demasiado. Son dos personas dulces”, dijo la boricua en su chat en vivo con sus seguidores en Instagram. “Mirna me ayudó bastante. Como todos saben, yo tengo un carácter medio fuerte, porque como ya les conté, por muchas cosas que han surgido en mi vida. Y me hacía falta esa dulzura, y eso Mirna Almada me lo inyectó, y estoy muy agradecida con ella”.