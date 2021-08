Mirna Almada confiesa qué siente por Norma Palafox: ¿Qué dijo de la atleta rival?

La semana pasada, en un hecho sorpresivo para muchos de los seguidores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Mirna Almada tuvo que decirle “adiós” al show de Telemundo, tras sufrir una lesión en la rodilla, en duelo contra Wilmarie Colón.

Y tras su salida de la competencia de televisión, la exintegrante del equipo de los Azules fue cuestionada por una de sus fans en un “live” acerca de una de las rivales más potentas que tuvo en EXATLON, y no tuvo problema en revelar lo que siente por su contendora.

Mirna fue interrogada sobre Norma Palafox, del equipo de los Famosos, y reveló sin ningún problema quién es verdaderamente la futbolista que juega en el show de Telemundo para los Rojos.

La exconcursante de EXATLON se desvivió el elogios sobre su rival, a quien muchos televidentes adoran, no solo por su fortaleza y su garra en el terreno, sino por su sencillez y don de gentes.

“Uy, Norma Palafox es muy, muy linda. Es tan chistosa, tan ocurrente. Es súper buena onda. Siempre tiene algo bueno que decir, y a pesar de que éramos contrincantes, que íbamos en equipos diferentes considero que hice una muy buena relación con ella”, comentó la joven auxiliar de enfermería, quien vive en Texas.

Mirna insistió en que Norma Palafox es un gran ser humano y destacó que en el campo deportivo sabe manejar muy bien la rivalidad, con mucho profesionalismo.

“Siempre tuvimos una rivalidad muy bonita, una muy buena competencia. Siempre tuvimos entre ella y yo buena relación, y no tengo nada malo que decir”, agregó Mirna.

La joven también aprovechó su charla con sus fans, mientras espera en su casa para recibir el diagnóstico final sobre los daños en su rodilla que le dejó la lesión de la semana pasada, para agradecer a los seguidores que le han manifestado su cariño y apoyo.

“No tengo palabras para agradecerles todo lo bonito que me dicen, todas las porras que me echan, y se me llenó el corazón de saber que había gente tan bonita que quería saber que estaba bien. Y gracias por mantenerme en sus oraciones, por estar preocupados por mí”, dijo la joven, al tiempo que habló sobre el problema físico que sufrió.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, simplemente fue un desgarro, un desgarro de ligamentos y menisco. Más adelante, ya que tenga un diagnóstico seguro, con el cual pueda platicarles, se los haré saber. Pero ahora por el momento, es lo único que les puedo proporcionar, porque es lo único que sé. Ya más adelante que tenga mi cita para poner mi cirugía, los pondré al tanto y se los voy a dejar conocer”, comentó Mirna.