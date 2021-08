La confesión de Dave Sappelt tras ser eliminado de EXATLON: ¿Quería irse?

El domingo de eliminación del 8 de agosto en EXATLON Estados Unidos no fue un buen día para los Famosos, quienes vieron debilitarse a su equipo, con la salida de Dave Sappelt.

El integrante de los Rojos le dijo adiós a la competencia, en un duelo contra Horacio Gutiérrez Jr., de los Contendientes, donde no solo no obtuvo ninguno de los puntos en juego en las 4 carreras, sino que además generó cierta molestia entre algunos seguidores de los Famosos, quienes no vieron que el beisbolista hubiera puesto su alma, su garra y toda su energía para ganar el duelo. Tampoco usó su medalla de salvoconducto.

Y tras su eliminación de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Dave abrió su corazón y confesó lo que sintió tras haber participado en el reality show de Telemundo.

En sus palabras de despedida, el integrante de los Rojos no mencionó sentirse triste por abandonar la competencia, y contrario a ello, lo que recalcó en más de una oportunidad es que EXATLON es muy difícil y afecta mucho mentalmente a los concursantes, por lo que ese es el reto más grande que deben superar. La gran interrogante que dejó es si, entonces, mentalmente se estaba sintiendo mal.

“Exatlon no es fácil. Cuando llegué aquí por primera vez, no sabía qué era lo que me esperaba, y ni siquiera sabía cómo iba a ingeniármelas durante todo mi tiempo aquí. Cada semana aprendí algo nuevo. Aprendí lo que cuesta estar aquí. Mentalmente para mí eso, es lo más importante, el lado mental”, comentó Sappel, quien no lució conmovido por irse.

El deportista aseguró que lo que se vive en EXATLON no tiene comparación con la dureza que representa el béisbol, terreno donde se mueve, y aseguró que quienes pasan por el programa son personas muy duras, a las que hay que elogiar.

Escucha en este link las palabras de Sappelt

“El día a día es más duro que el béisbol, a nivel mental, es duro. Me quito el sombreto ante los concursantes que han regresado aquí, los que vienen de otras temporadas, porque esto, regresar aquí, te quita mucho”, agregó Sappelt. “Uno regresa aquí con cero comunicación, y simplemente a luchar. Eso no es fácil y me quito el sombrero ante todos aquí, especialmente por los de mi equipo de batalla”.

El eliminado más reciente de la quinta temporada de EXATLON, se adelantó a los comentarios que de seguro escuchará y leerá tras regresa a casa de muchos Rojos que no lo vieron guerreando al final como esperaban y aseguró que tanto él como sus compañerso siempre dan lo mejor de cada uno, y volvió a recalcar la parte mental, dando a entender que ahí fue al final su punto débil para poder seguir.

“Todos aquí hemos luchado, luchado mentalmente. Hemos tenido nuestros problemas, pero los más fuertes sobreviven, y hoy yo no sobreviví, y Sap está fuera”, manifestó con mucha sinceridad el concursante de EXATLON.

Sappelt dijo además que se va del show con muchos parendizajes para su vida diaria.

“Creo que lo que más aprendí de estar en EXATLON es la importancia de ser un equipo. Al salir de Exatlon, me llevo las grandes amistades que hice aquí. Mis compañeros de equipo son maravillosos. Exatlon sacó lo mejor de mí, pero es porque no es nada fácil. A cualquier otra persona que desee venir aquí para futuras temporadas, les digo que deben prepararse mental y físicamente”, concluyó el atleta.

De inmediato el gran interrogante que muchos Rojos le han hecho al atleta es si quería irse de la competencia, a juzgar por su último desempeño, y sus palabras finales, algo que aún no ha abordado.