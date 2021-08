Denisse Novoa, exatleta de EXATLON, habla de sus peores enemigos: ¿Quiénes son?

Denisse Novoa se ha convertido en una de las figuras más populares que ha dado EXATLON Estados Unidos, y desde que la mexicana fue expulsada del reality show de Telemundo, ha incrementado su base de fans y seguidores que no paran de admirar y elogiar la sencillez y buena vibra de la veracruzana.

Y aunque la “Pantera Novoa” se ha caracterizado por ser una mujer tranquila y positiva, en entrevista con Ahoramismo.com confesó que tiene dos enemigos, a los que no solamente trata de hacerles el quite cada vez que puede, sino que además se convierten en elementos peligrosos para ella, debido a su afición por los deportes al aire libre.

¿Y cuáles son esos dos enemigos tan temibles de la deportista? No son seres de carne y hueso, sino que se trata del sol y las desveladas.

Así lo reveló la joven de 24 años, quien actualmente está tratando de abrirse paso en el mundo de la actuación, y quien habló con mayor detalle en un entretenido “live” realizado por Mauricio Ginestra en nuestra página de EXATLON ESTADOS UNIDOS de Facebook, que puedes disfrutar en este enlance.

“El sol creo que realmente es el peor enemigo. Yo siempre me he cuidado mucho. En EXATLON estamos todo el día sudando, y en cuanto me levanto, me lavo la cara, porque necesito hidratación y uso bloqueador siempre en la mañana me pongo bloqueador. Es esencial para poder mantenerte bien, sin que los rayos del sol te dañen la cara a largo plazo”, comentó la “Pantera”.

Y al hablar de su otro enemigos, Denisse fue clara en advertir que debido a su intensa disciplina con el entrenamiento físico, en este momento de su vida, transnochar le pasa factura.

“Fíjate que en el momento en que estoy ahora, estoy muy enfocada en la parte del fitness, de lo salulable y todo esto, entonces por ejemplo, a mí una desvelada ya me pega como si fuera quitarme muchas horas de sueño, pues siempre estoy enfocada en dormir mis seis u ocho horas para poder recuperar mucho la energía y todo eso, entonces eso intento. No desvelarme para poder madrugar y hacer ejercicio”, agregó la poderosa atleta.

Tras su salida de EXATLON, Denisse Novoa se ha dedicado a viajar, otra de sus grandes pasiones, al igual que golpear puertas con todo tipo de audiciones para producciones de cine y televisión que puedan consagrarla como actriz, su gran reto en este momento.

Si quieres seguir a Denisse Novoa en su cuenta de Instagram y enterarte de todo lo que está haciendo, puedes sumarte a sus redes sociales a través de este link.