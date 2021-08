Denisse Novoa revela con quién de EXATLON quisiera salir: ¿Rojos o Azules?

La quinta temporada de EXATLON Estados Unidos está en la recta final, y aunque en unos pocos días sabremos quiénes serán el ganador y la ganadora de la competencia deportiva de Telemundo, los ojos de muchos seguidores del reality no han dejado de seguir a otros participantes que ya no están.

Tal es el caso de Denisse, “la Pantera” Novoa, quien con su carisma y sus dotes de gran atleta se robó el cariño y aprecio de muchos televidentes, por encima de los pocos que no la incluyen en su abanico de favoritos.

Y sabiendo que en poco tiempo ya todos los amigos que hizo al interior del show en las arenas de República Dominicana saldrán a la vida cotidiana, Denisse confesó con quién le gustaría salir de reventón o simplemente a pasarla bien para celebrar la amistad.

La exintegrante de EXATLON Estados Unidos confesó que su paso por la llamada “competencia más feroz del planeta”, no solo le dejó los buenos momentos deportivos que enfrentó en los diferentes circuitos, sino también buenas y sólidas relaciones con varios concursantes.

Y a la hora de sincerarse y responder con quiénes está con ansías de poder salir en los próximos días, la veracruzana confesó que la lista es amplia y además hay tanto Rojos como Azules.

“La verdad, (me gustaría salir con) varios, empezando por el León (Tavo González), también Pala (Norma Palafox), me llevó súper bien con ella… Vivi igual. Con Viviana también me llevé súper bien”, comentó Denisse, quien incluyó a una persona más a la que quisiera ver cuando termine la competencia.

“A Nathi, también. La verdad es que me llevé muy bien con todos. Es que siento que esta temporada fue una rivalidad muy bonita, muy de amistad, entonces la verdad que hay varias personas con las que me encantaría salir y compartir, y yo sé que se va a hacer”, agregó la “Pantera” Novoa.

Y al hablar de las bellas amistades que se pueden construir dentro de la competencia, Denisse aclaró que aunque de cada quien de sus rivales y compañeros aprendió algo, hay algunos que sin duda estarán por siempre más cerca de sus afectos, por cuestión de compatibilidad y química.

“Obviamente siento que en general, en la vida, uno compagina y hace conexiones más fuertes con unas personas más que con otras, naturalmente por temas de personalidad, y en general, que uno diga que haya habido una mala persona en el show, pues no se me ocurre nadie”, agregó la exatleta.