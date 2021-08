Los Azules apoyan a una atleta de los Rojos y no lo ocultan: ¿A quién y por qué?

Nerviosisno, emoción, ansiedad y adrenalina a mil, es lo que rodea los últimos días de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, donde los atletas del team Famosos, al igual que los del team Contendientes, han dado ejemplo de unidad y compañerismo, dejando ver que más allá de la rivalidad que pueda existir entre ambos equipos, las buenas vibras y un sentimiento de afecto y admiración los gobierna.

Y esta vez ese sentimiento de aprecio hacia el rival se notó entre los Azules, quienes no pudieron evitar manifestar conmoverse y apoyar las bellas palabras que pronunció Nathalia Sánchez, de los Rojos, al hablar de la importancia de ser buenos seres humanos antes que buenos atletas.

La gimnasta olímpica aseguró que además del alto nivel competitivo que hay entre los atletas de ambos equipos y la fortaleza de todos han mostrado a lo largo de la competencia, sin importar si son Azules o Rojos, todos brillan por su parte humana, lo que hizo que además de sus compañeros de batalla, los Contendientes respondieran con aplausos sentidos.

“La verdad es que aquí, creces mucho como persona, aparte de que sabes, ya conoces los circuítos, te tienes mucha más confianza, sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, juegas con eso, aprendes a conocer a los rivales y también, sabes con quién tienes que ir a toda. Sabes con quién (dices): ‘bueno, aquí le hago’… sabes absolutamente todas esas cosas, como que conoces, pero creo que la diferencia está en que aquí crecemos más como personas que como atletas”, aseguró Nathalia, con mucha convicción.

“Lo he dicho siempre. Para mí, una de las cosas más importantes es, primero, ser un gran ser humano, y eso es lo que te va a ayudar a ser un gran atleta, un gran profesional o cualquier otra cosa, pero primero seres humanos, y pues creo que aquí creces mucho de esa forma, porque estás al lado de grandes seres humanos. Entonces creo que para mí eso es lo más importante”, agregó la colombiana.

Sus rivales femeninas, Ana Parra y Wilmarie Colón, fueron las primeras en apoyarla con sus aplausos, a los que luego se sumaron Tavo González y Horacio.

La cuenta oficial de EXATLON en Instagram quiso destacar también las bonitas reflexiones de la integrante de los Rojos, y compartió el clip del bello momento, destacando la frase central del discurso de Nathalia.

“No puedes ser un gran atleta sin antes ser una buena persona… Nathalia nos cuenta la manera en la que #ExatlonEEUU impacta la vida de los y las competidoras”, comentó el programa de Telemundo en su red social.

Pero no solo los atletas de los Rojos y los Azules apoyaron a Nathalia en lo que dijo, sino que en redes sociales, los fans de los Contendientes, aunque aclaraban que eran del equipo rival, también se sumaron a los elogios hacia la competidora.

“Muy lindas palabras… soy 👤 (azul)”, “Definitivamente! 💯😉👌👏👏💙💙💙”, “Las mujeres 💙 están a 🔥🔥🔥👊💪THAT’S D WAY TO GO GIRLS 👏👏 😉👌#MINDSETOFCHAMPIONS💯💯💯 💙”, y “que bontas palabras.. azul, azul”, fueron algunos de los comentarios de los fans Contenidentes.

Los Rojos evidentemente también se sumaron a las flores para Nathalia, con comentarios como: “Nathy eres increíble, me enseñaste mucho en Exatlon y lo bonito de haber conocido a gente tan maravilla ❤️” y “Natalia una gran competidora y persona en general !❤️”.