¿Viviana Michel está lista para duelo de eliminación?: Esto dijo la atleta de EXATLON

Los momentos finales de la quinta tempora de EXATLON Estados Unidos están que arden, y aunque hay atletas que han logrado mantenerse más a flote que otros a lo largo de la competencia, ello no es seguridad de nada, más ahora que en el horizonte están los duelos más severos, a fin de saber quiénes serán los vencedores del reality de Telemundo.

Tal es el caso de Viviana Michel, de los Famosos, quien a pesar de haber estado invicta 27 semanas y no saber lo que es un duelo de eliminación, tiene clara que esa posibilidad es viable, por lo que no le huye a que llegue ese momento, pero sabe que de darse lo enfrentará como toda una fiera.

La mexicana de 22 años, quien es considerada una de las cartas más fuertes de los Rojos para alzarse con la competencia, fue interrogada por el conductor del programa, Frederik Oldenburg, sobre si está lista para enfrentar un reto semejante cuando llegue el momento.

“Nunca has estado ni cerca de la conversación de ir a un duelo de eliminación, pero se acerca la etapa final y vienen esos duelos, duelos directos. Puede ser contra una compañera, contra Nathalia, contra Diana, contra Norma, o contra una de las mujeres del equipo azul. ¿Cómo te preparas mentalmente para lo que viene? Esos duelos están allí”, mencionó Frederick con mucha sinceridad, pues está claro que la competencia se pondrá más dura en cuestión de días.

“Bueno, como has dicho, no he ido a ningún duelo de eliminación. Ya todo está escrito. Dios sabe hasta donde voy a llegar, y te lo juro que me siento súper orgullosa. Me siento súper bendecida de estar ahora aquí parada de seguir en esta competencia”, comentó Viviana.

Y a pesar de que la atleta de EXATLON tiene entre ceja y ceja resultar vencedora en la final del programa, también aseguró con mucha serenidad, que de llegar a ser eliminada tras un duelo de eliminación, ya se siente una campeona.

“Yo sé que esta es una oportunidad increíble, que muchísimos quisiéramos tener, y yo estoy aprovechándola día a día. La verdad estoy súper tranquila. y si me tocara ir a un duelo de eliminación y me tocara ir (me), te lo juro que me iría súper contenta y súper feliz de lo que he logrado”, concluyó la estrella del equipo de los Rojos.

Los Rojos están muy emocionados, luego de haber ganado la ventaja dominical, con lo que tienen el derecho de elegir a uno de los competidores de los Azules que no medirá fuerzas en la disputa por la permanencia.

Además de su paso por EXATLON Estados Unidos Viviana Michel, quien estudió entrenamiento deportivo en la Universidad Tecnológica de Tennessee, ha brillado en el América Femenil de la Liga MX Femenil, al igual que en su rol de influencer fitness.