Tavo le va a Ana Parra y Diana Juárez a Palafox en final de EXATLON: ¿Atinarán?

Ya falta poco para que finalmente los seguidores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos puedan saber si sus “gallos” se coronarán como el campeón y la campeona de la entretenida pero durísima competencia, que tuvo por meses enteros pegados al televisor a miles de televidentes.

Y aunque cada quien en sus casas está haciendo sus cábalas, tratando de echarle porra y mandando la mejor de las energías a sus favoritos, quienes pasaron por la competencia y conocieron de manera directa a los concursantes que siguen allí, también tienen a sus consentidos para triunfar.

Y precisamente dos de los concursantes más queridos del show, quienes fueron eliminados esta semana: Diana Juárez y Octavio “Tavo” González, revelaron quiénes son sus favoritos, pero difirieron totalmente.

El León Azul aseguró que le va a Ana Parra, para que alce el trofeo de las mujeres, y a Andoni, para que sea el campeón de los caballeros.

“Anita y Andoni (…) Va a estar difícil, está difícil las finales, pero va a estar bueno el tiro”, dijo Tavo, durante un “live” que tuvo con sus fans en Instagram, donde además confesó que el modelo español se convirtió en su gran amigo durante la competencia, no solo porque lograron consolidar una buena relación, sino porque además fue su consejero. A pesar de ello, y apostar por el triunfo de Andoni, mencionó que con un Rojo se llevó muy bien, pero no lo da como campeón.

“De los Rojos me llevo muy bien con Jeyvier, y de los Azules me llevo bien con Andoni. Es muy buen amigo y valoro los consejos que me dio”, aseveró Octavio González, quien al hablar ela manera como fue eliminado por su compadre, Kelvin Rentería, le echó porras, pero igualmente no le dio su aval para triunfar.

“Híjole, se siente feo, complicado ir a eliminación con un compañero de tantas semanas. Pero un orgullo también que me elimine él, porque él fue líder durante toda la temporada, así que ni modo”, dijo Tavo.

Diana Juárez por su parte, no coincidió para nada en el pronóstico de Tavo, y mencionó que los campeones de EXATLON estarán por los lados del equipo de los Rojos.

“Yo, obviamente me tengo que ir con los Famosos, y digo que (los ganadores van a ser) Jeyvier y Palafox”, comentó la mexicana, quien además de reconocer el alto rendimiento de sus dos amigos, también se desvivió en elogios hacia Norma Palafox.

“Ella es una persona increíble. Me dio tantos consejos, ella fue una gran razón por la que llegué hasta las finales”, mencionó Diana.