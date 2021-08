¿Cuánto dinero recibirán los 2 ganadores de EXATLON?: Hay otro valioso premio

Este lunes 23 de agosto, tras 30 semanas en las que ocurrió de todo en EXATLON Estados Unidos, la competencia de Telemundo llegará a su fin, con no solo un ganador, sino dos: un hombre y una mujer.

Y mientras los fans de los atletas que lograron llegar a la etapa final están casi mordiéndose las uñas y con el corazón latiendo a mil por hora, una de las motivaciones extra que tienen los competidores de EXATLON más allá de brillar por ser los mejores del reality show es el botín que se llevarán.

Telemundo entregará un jugoso premio a la mujer y al hombre que se alcen al final con el título de campeones de la “competencia más feroz del planeta”, que engordará las cuentas de los ganadores, pues a lo largo del programa todos recibieron dineros adicionales que han ido sumando.

Pero ¿de cúanto será el premio que se echarán al bolsillo los futuros ganadores de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos?… pues nada más ni nada menos que $200 mil dólares para cada quien.

La gran mayoría de los finalistas que están disputándose el premio gordo han confesado a lo largo de la competencia que el dinero no les caería nada may, mayormente para ayudar a sus familias. Competidores como Andoni, uno de los favoritos para alzarse con el triunfo, dijo en tono de broma en alguna de sus confesiones que con más dinero no lo regañarían en su casa.

Además de los $200 mil dólares que se llevarán por su triunfo, el ganador y la ganadora de EXATLON Estados Unidos obtendrán dos llamativos trofeos que certificarán la hazaña lograda tras semanas de intensa entrega y triunfos donde midieron fuerzas.

Los llamativos trofeos fueron elaborados en colores dorado y plata, con el nombre de la competencia destacándose en la parte superior junto a 5 estrellas y una más en la parte inferior al lado del año 2021.

La final de EXATLON el lunes durará tres horas y media, a partir de las 7pm/6c por Telemundo, y como detalle especial se permitirá que familiares de los finalistas estén allí apoyándolos.

La semifinal del reality show será este domingo, 22 de agosto a partir de las 7pm/6c, en un programa que promete estar no apto para cardiacos.

Norma Palafox y Ana Parra cuentan con un amplio favoritismo para alzarse con el premio de campeona del show, mientras que por el lado de las caballeros, las principales apuestas van por Jeyvier y Andoni, aunque como ha mostrado EXATLON en varios momentos, al final pudiera haber sorpresas.