Horacio Gutiérrez habla de la enorme cicatriz que tiene en la cabeza: Mírala

Durante su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, el mexicano Horacio Gutiérrez Jr. se robó el corazón de los fanáticos del equipo de los Contendientes por su garra para asumir la competencia, pero también por su personalidad sencilla y su lado humano, que caló muy bien entre los televidentes.

Y tras su salida de EXATLON, el jugador de fútbol, quien también es kinesiólogo, respondió a varias preguntas de sus fans, en un “live” en la cuenta de Instagram de la competencia, entre ellas a una que hacía muchos veces venía rondando la cabeza de sus fans.

Uno de los seguidores del “Lobo”, quien también es conocido como “Guti”, lo cuestionó sobre una especie de “mancha” o “marca” que se le aprecia al mexicano al lado derecho de la cabeza.

El exatleta de EXATLON no tuvo ningún inconveniente en abordar el tema y habló abiertamente del detalle en su cuerpo, que algunos llegaron a pensar que era un tatuaje o una especie de tintura, pero que en realidad es una cicatriz.

Así lo reveló Horacio, quien además de explicar que se trata de una cicatriz en la cabeza, también mencionó que tiene relación con un momento de mucha angustia que vivieron sus padres justo el día en el que nació, hace ya 25 años.

“Es un lunar prácticamente. Es en realidad una cicatriz de nacimiento, pero como la tengo de nacimiento, le digo lunar. No se si sea segura la historia, o si mis papás me contaron mentiras, pero según ellos, que no podían oír mi corazón, algo así, cuando mi mamá estaba pariendo”, comenzó narrando el exintegrante de los Azules.

“Entonces, el doctor quiso meter algo para que puedan oír mi corazón, y que según, entró por ahí y que estaba sangrando”, agregó el deportista dejando ver que se trata de una herida que le fue causada por los médicos cuando su madre dio a luz.

Horacio mencionó que toda su vida ha tenido esa cicatriz y aunque jamás le ha salido cabello en esa parte de la cabeza, él quiso ver esa imagen como una especie de tatuaje de nacimiento.

“No sé, pero bueno, ya tengo eso y nunca me ha salido ahí pelo. Parece un elefante. Creo que se ve como un elefante, pero sí, es un lunar y siempre lo he tenido”, concluyó el deportista, tras cerrar el tema de su cicatriz.