Horacio Gutiérrez revela verdades de EXATLON: ¿Qué les descubrió a los Rojos?

La semana final de EXATLON está de lujo por cuenta de los atletas que llegaron a la última semana, y mientras en redes sociales siguen surgiendo todo tipo de comentarios, mensajes y hasta teorías sobre lo que pasará con los antiguos integrantes de los Azules y de los Rojos, y sobre quiénes se alzarán con el triunfo, el último guerrero que se despidió del show, y quien estuvo a punto de alcanzar el grupo de honor, Horacio Gutiérrez, habló abiertamente sobre el programa.

Con esa humildad y sencillez que lo caracterizaron durante todo su paso por la quinta temporada de EXATLON, “Guti”, o “el Lobo”, como muchos llamaban al mexicano reveló una verdad sobre los Rojos.

El exatleta de los Azules habló con sus seguidores en un “live” en Instagram, y reconoció abiertamente que el team Famosos es mejor que el team Contendientes, a pesar de que su equipo trató siempre de darles brega.

“Los Rojos son profesionales en sus deportes, por una razón, y creo que lo han demostrado en las arenas. La mentalidad que tienen es la razón por la cual llegaron a ser profesionales, por lo cual llegaron a las olimpiadas, en todo eso, se nota la diferencia, y creo que nosotros, los Contendientes, estamos ahí compitiendo siempre y dándoles guerra, pero obviamente esa diferencia de cómo llegaron a ser profesionales, creo que se notaba en varias ocasiones”, dijo “Guti”, con mucha humildad en el live.

Pero las palabras de halago hacia el team rival, no pararon allí. Horacio aseguró además que a nivel humano les descubrió que son grandes también, y no tuvo reparo en confesar que los dos atletas que ve como archifavoritos para ganar, eran del team de los Rojos.

“También son grandes personas, igual que atletas todos ellos”, dijo Horacio, quien acto seguido elogió a Norma Palafox y Jeyvier Contrón.

“Palafox es una atleta fenomenal, fenomenal. A mí toda la temporada me tuvo impresionado de su entrega, su garra en los circuitos. Es increíble atleta y la verdad, como personas es igual. Es una chica súper humilde y cotorrona (bromista). Siempre te está haciendo reír, y mis respetos para Palafox. Creo que Palafox es mi candidata de los Rojos (para ganar)”, dijo “el Lobo” Gutiérrez. “Y de los hombres, Jeyvier. Es igual que Norma, me sorprendió toda la temporada. Cuando piensas que ‘ya lo tengo y le voy a ganar’, llega ahí y te sorprende, entonces lo veo como fuerte candidato a Jeyvier”.

Y al hablar de los exintegrantes de su equipo, en el live de Instagram Horacio Gutiérrez también tuvo elogios para los Contendientes, de quienes destacó su unión.

“Con todos me llevé bien, no creo que había así favoritismo de nadie. Si íbamos a hacer algo, una actitivdad o platicar, siempre estábamos todos juntos. Y fue lo que más me encantó de ser parte de los Contendientes, que todos éramos tan unidos. Si alguien estaba aparte, siempre (decíámos) ey, vente para acá’. Salíamos juntos, a caminar, a hacer cosas, pero siempre juntos. Entonces la verdad que con todos me llevaba increíblemente bien”, dijo “Guti”, quien habló en especial de El Vaquero Kelvin Rentería.

“Con Vaquero me llevaba muy bien. Creo que esa relación fue una de padre e hijo, porque siempre me estuvo ahí, regañando, pero de la mejor manera. Siempre él quería lo mejor para mí. Me decía: ‘tú puedes dar más’, ‘ese potencial hay que explotarlo’, y así, y esa relación siempre fue muy buena”, dijo Horacio de su amigo de los Azules. “Le tengo mucho respeto, igual no lo veo como padre, es un amigo, un buen amigo… si perdía, siempre me decía: ‘no te desesperes, o si no, no vas a ganar’. Tuvimos una buena relación con él, igual que con todos”.

Horacio también habló de Ana Parra y dijo: “Ana es una chica súper linda, en todos los aspectos. Creo que es más callada que la mayoría del grupo, pero siempre estaba ahí, super positiva, riéndose ahí”.