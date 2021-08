Wilmarie Negrón confiesa que un atleta de EXATLON le hizo la vida de cuadritos: ¿Cuál?

Los días finales de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos ya están aquí, y aunque la ferocidad de la competencia se está dando con mayor fuerza entre los 10 finalistas que lograron “llegar con vida” a este punto del reality show de Telemundo, siguen saliendo a la luz detalles revelados por varios de los atletas que fueron eliminados y que no pudieron llegar a la semana decisiva.

Tal es el caso de Wilmarie Colón, quien a menos de una semana de haberse ido de EXATLON hizo varias confesiones de lo que significó para ella su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta, y entre ellas mencionó abiertamente que un caballero de su equipo le hizo la vida de cuadritos al principio.

Con la honestidad que caracteriza a Wilmarie, la exintegrante de los Contendientes confesó que Andoni García no le dio el mejor de los recibimentos cuando ella se sumó al equipo Azul en la semana 18, en calidad de refuerzo.

“Yo me llevaba bien con todos, pero sí tengo una anécdota que contarles. Con Andoni, los primeros días era como que un choque fuerte. Nos llevábamos ahí, ahí”, reveló la puertorriqueña, al responder una pregunta en un live que hizo con sus fans, donde le preguntaron con quien se llevaba mejor y con quien no tanto.

A pesar de la revelación de la puertorriqueña sobre la tensión inicial que se dio entre ella y Andoni, luego explicó que afortunadamente las cosas entre ellos fueron mejorando, y actualmente le guarda mucho aprecio y respeto.

“Pero a medida que fue pasando el tiempo nos conocimos, y la verdad es que el respeto y la admiración que yo le tengo a ese hombre…. me quito el sombrero. Es buen papá, buen esposo, buen ser humano, excelente atleta y me llevo súper bien con él, súper bien”, mencionó Wilmarie.

La exatleta de los Azules, a quien muchos de sus fans esperaban ver llegar a la final , admitió además que al principio, Andoni la regañaba mucho cuando fallaba.

“Al principio él sí era muy fuerte, pero después entendí, y él me explicó que veía potencial en mí, que veía a una Wilmarie bien preparada, y entendía que yo podía dar más y así fue”,agregó la exconcursante de la quinta temporada de EXATLON.

Wilmarie también hizo mención sobre otro de los caballeros más queridos de la competencia: Jeyvier Cintrón, favorito para ganar, y se botó en elogios hacia su paisano.

“Jeyvier es una de las personas más bonitas en personalidad que he podido conocer. Me hacer reír mucho. Es así de grande, pero tiene un corazón enorme. Es chiquitito, pero me hacía reír mucho, es uno de los participantes más fuertes de la competencia”, dijo la puertorriqueña. “Adicional a eso, que dejando los colores atrás, es boricua y de una u otra forma nosotros nos apoyamos”.