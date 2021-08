Wilmarie Negrón muestra su verdadera cara tras salir de EXATLON: ¡De no creer!

Han pasado pocos días desde que Wilmarie Negrón salió de la quinta temporada de EXATLON, sin poder hacer realidad su sueño de llegar a la final, y en medio de las conversaciones que ha sostenido con los seguidores del reality de Telemundo, algo que, como era de esperarse salió a relucir, es la fama de “arrogante” e incluso “pesada” que la boricua se ganó entre muchos televidentes.

Y como ya es típico en ella, la exatleta de los Contendientes no tuvo reparo alguno en confesar si en realidad es una mujer soberbia, impresión con la que muchos se quedaron.

La puertorriqueña habló con sus fans, a través de un chat en vivo en su cuenta de Instagram, y allí reveló quién es la verdadera Wilmarie Negrón, dejando a más de uno impresionado, por decir lo menos, al tiempo que confesó que las críticas a su personalidad solo le produjeron risas, porque asegura que no tienen nada que ver con su verdadera personalidad.

“En persona soy súper sencilla, súper humilde. Saben que me sorprendió cuando salí y llegué y pude ver los mensajes en la noche y muchos mensajes positivos que se los agradezco, pero también vi muchos mensajes negativos. Vi muchos memes y no paraba de reírme. No tienen idea de las risas… que si Doña Florinda, que si la tía. No sabían qué sobrenombre ponerme, y me dio mucha risa ver ese tipo de memes”, comentó Wilmarie, quien no paraba de burlarse de los comentarios en su contra.

“Respecto a los mensaje negativos, hubo muchos que no paraba de reírme. Pero no soy de ir persona a persona y decir ‘oye, pero ¿por qué dices esto?’. Yo sabía que iba a existir comentarios así, porque lo que es lindo para ti, es feo para otros. La belleza es relativa y sé que en ese tipo de show va a haber opiniones distintas”, agregó la exconcursante del equipo de los Azules.

Pero más allá de las risas que le produjeron las burlas contra ella y los señalamientos sobre su presunta arrogancia, Wilmarie aprovechó el tema para envíar un mensaje poderoso a sus fans y detractores.

“Me gustaría llevar un mensaje, no sé, para la persona que lo quiera captar o que lo quiera aplicar en su vida. Gracias a Dios yo soy una chica que tiene unos valores inculcados increíbles. Desde pequeña una de las cosas que me enseñaron en mi casa fueron los valores. Maybe (Quizá) nosotros no éramos personas de dinero, no éramos ricos, pero éramos ricos en valores, que es lo esencial que debe tener un ser humano. Y una de la cosas que a mí me inculcaron, fue seguridad en mí misma. Yo soy una persona muy segura de mi misma, tú puedes estar hablando de mí, tú puedes decir lo que quieras, y yo siempre voy a estar muy segura de mi misma”, dijo la joven boricua.

“Pero el mensaje que quiero llevar, y si quieren regar la voz, o si tú eres de las personas que puso un mensaje negativo y ofensivo, el mensaje que quiero llevar es que hay que tener mucho cuidado mi gente con las cosas que uno escribe. Gracias a Dios soy una persona segura de mí misma, pero por eso es que hay tanto bullying a nivel mundial, tanta gente insegura, gente que sufre por comentarios negativos”, agregó la deportista, insistiendo en pedir a la gente que no sea cruel ni destructiva con los demás.

“Tenemos que tener un poquito más de cuidado en la forma en que nos expresamos, porque hay personas susceptibles a ese tipo de comentarios. Hay personas que sufren. En mi caso, gracias al Señor, nada de eso me afecta, soy una persona súper segura, sé que de alguna u otra a mi mamá le afectó, sé que ella estuvo muy triste, mi mamá sufrió mucho. Mi mamá lloró mucho al ver este tipo de comentarios. Mi mamá es una mujer fuerte, sabe que este tipo de comentarios podían existir, pero le dolieron mucho, muchas cosas que la gente dijo de mí, y le dolió, porque sabe el tipo de ser humano que soy”, advirtió Wilmarie en su charla con sus fans.

La exconcursante de EXATLON defendió no ser soberbia en lo más mínimo y reiteró eu llamado a que no arruinen a personas débiles en redes sociales con comentarios ofensivos y crueles.

“No hay nadie en el mundo que me conozca más que mi mama, y mis hermanos y las personas que me conocen y que sí me quieren. Pero el mensaje que quiero llevar es que tengamos más conciencia y consideración sobre las cosas que escribimos, porque hay muchas personas vulnerables, muchas personas que están pasando por muchas situaciones, y estos comentarios pueden afectarlos mucho, emocionalmente”, dijo la boricua, muy convencida.

“Hemos visto drásticamente gente que se suicida, porque no son seguros de si mismos, por comentarios feos que dice la gente. Disfrutemos más el show de Exatlon. Es sumamente bonito, es para unir familias. Es para que ustedes como televidentes la pasen excelete. No humillemos a las personas, démosles fuerzas. Me encantaría que cada uno de ustedes entendiera las cosas por las que nosotros pasamos”, concluyó la exatleta de EXATLON.