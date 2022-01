Video:El reto de Ana Parra por el que tuvo que prepararse sicológicamente

Para pesar de muchos, Ana Parra no es parte de esta sexta temporada de Exatlón Estados Unidos, pero eso no significa que no pueda seguir cumpliendo desafíos, aunque sea a la distancia.

Y así lo hizo hace unos días, cuando llevó a cabo de manera impecable el desafío de push ups impuesto anteriormente por la actual co animadora del reality show de Telemundo, Chelly Cantú.

La modelo, de 27 años, subió un video a su cuenta de Instagram desde el gimnasio. “Yo me he tenido que preparar sicológicamente todos estos días para hacer el reto de Chelly”, relató momentos antes de comenzar a hacer los 20 push ups que implicaba el desafío.

Luego de haber cumplido como toda una ganadora con su cometido, la colombiana destacó su gran logro. “Cabe aclarar que yo no soy gimnasta olímpica, así que veinte mías son como unas cincuenta de Chelly. Me preparé quince días para hacer veinte y hacerlas bien, así que aquí está mi reto”.

Al subir el video escribió. “Tarde pero seguro. Cumplido el reto de @chellycantu y celebrando que ya empezó la sexta temporada de @exatlonestadosunidos. Muchos éxito para todos los atletas. Pd: de verdad fue un reto porque solo hago 5 push-ups”, afirmó.

Su esfuerzo no fue en vano, ya que inmediatamente la misma Chelly Cantú le dejó un comentario. “Jajajjaja, esoooo!!! te quería ver sufrir la vdd… jajaja espero que a la otra se les ocurra un reto de pierna y no de brazo. Gracias Ana por cumplir con el reto de @exatlonestadosunidos. Te mereces una buena hamburguesa para recuperar calorías Jajajjaja. Beso”, escribió la atleta mexicana.

Los más de 165 mil seguidores de Instagram de Ana Parra alabaron su perseverancia y lamentaron que ya no esté en Exatlón. “Te extraño en la pista de Exatlón”, “Felicidade por cumplir el reto”, y “Anita, te estoy esperando en Exatlón”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Incluso uno de sus seguidores fue más allá y le sugirió que se inscribiera en otro reality. “¡¡¡Ana, eres hermosa!!! Deberías inscribirte en Nuestra Belleza Latina, estoy segura que ganarías sobrada”.

Ana Parra no ha escondido sus ganas por participar en un reality show. En entrevista con Ahoramismo.com, la ingeniera civil señaló que está totalmente enfocada en entrenar y cuidar su aspecto físico para estar lista en caso de que surja una nueva oportunidad en algún reality show.

Y mientras llega esa nueva oportunidad, la colombiana está analizando opciones en el modelaje, mientras continúa con sus inversiones en la bolsa de valores y viendo opciones de inversión en bienes raíces en Miami.

Aunque no tiene del todo claro qué proyectos laborales traerá este 2022 para ella, sí tiene la certeza de que permanecerá viviendo en Miami. “Estoy enamorada de esta ciudad, encontré la ciudad para pasar mi vejez”, afirmó en entrevista con AhoraMismo.com.

En cuanto a su situación amorosa, la modelo señaló que está feliz y muy enamorada de Jason Ruiz, con quien se casó hace cuatro años por el civil en Estados Unidos. “Luego de dos años planeándolo pudimos celebrar nuestra boda religiosa el 17 de diciembre en Colombia con nuestras familias”, relató a AhoraMismo.com.