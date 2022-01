Fotos exclusivas de la boda de Ana Parra en Colombia

El 17 de diciembre del 2021 es una fecha que Ana Parra nunca olvidará. Ese mágico día por fin pudo cumplir su sueño de celebrar su boda religiosa en su adorada Colombia, y dar el sí a su amado en presencia de toda su familia.

En entrevista con AhoraMismo.com, la ex participante de Exatlón Estados Unidos, compartió exclusivas fotos y detalles de su mágica unión con Jason Ruiz.



Debido a su ocupada agenda, la deportista e ingeniera civil -quien vive hace un año en Miami- contó con los servicios de un planificador de bodas para el gran evento, y quedó feliz con cada detalle de la celebración.

¿Cuánto tiempo tardaste en organizar la boda?

Yo me casé por lo civil hace cuatro años en Estados Unidos, pero estando sola con mi esposo, y hace dos años teníamos planeado casarnos en Colombia junto a nuestras familias, pero tuvimos que aplazar la boda en dos ocasiones, primero por la pandemia y luego por mi participación en Exatlón Estados Unidos. Casi me toca aplazarla por tercera vez, pero finalmente todo se dio.

¿En qué te inspiraste para el diseño de tu vestido?

Así, tal cual es como soñaba mi vestido de novia desde pequeña, estilo princesa. Se lo expliqué al diseñador y me lo confeccionó tal como lo había soñado.

¿En qué parte de Colombia celebraron la boda?

En Medellín, toda la familia de mi esposo es de Medellín. Mi familia es de Sevilla, que está como a 10 horas en coche. Mi familia entera viajó hasta Medellín para acompañarme.

¿Qué fue lo que más te gustó de la boda?

Todo. La decoración estuvo súper linda, el lugar donde me casé es espectacular, se llama Zona E, para mí es el mejor lugar de Medellín. El salón en el que hicimos la celebración estaba inspirado en Bali, frente a un lago gigante, realmente muy hermoso.

¿Quiénes fueron tus damas de honor?

No tuve damas de honor, nunca me ha gustado. Sí tuve pajecillos, y fueron mis sobrinos y primitos.

¿Quieres tener hijos pronto?

Sí quiero tener hijos, pero no todavía. Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales?

Estoy trabajando con una marca de productos de suplementos alimenticios, tengo hartos proyectos con ellos. También estoy haciendo muchas cosas relacionadas con el modelaje, me encanta el modelaje, especialmente en lo que se refiere a fotografía. Y me gustaría invertir en bienes raíces en Miami.