Chelly Cantú lanza poderoso mensaje desde un helicóptero

Chelly Cantú está feliz de ser parte de la sexta temporada del exitoso y esperado reality show de Telemundo, Exatlón Estados Unidos. La ganadora de la primera temporada del programa y copresentadora durante las últimas tres ediciones, mostró lo emocionada que está enviando un potente mensaje desde las alturas.

La mexicana, de 31 años, voló en helicóptero por el mar color turquesa de República Dominicana, desde donde envío su mensaje para el fiel público de Exatlón Estados Unidos, programa cuyo primer capítulo de esta sexta temporada fue emitido ayer por las pantallas de Telemundo.

“Empieza una nueva temporada, llena de retos para cada uno de nosotros, lejos de la familia, de la comodidad, del cariño de los que nos aman, pero llena de adrenalina, donde nos superaremos cada uno de nosotros en cada rol que nos toca. Mi meta será mejorar y darles una mejor experiencia, conocer mejor a los atletas, ser la portavoz de ustedes, nuestro público, y sobre todo, aprender juntos que todos nos podemos superar si nos lo proponemos. Espero que disfruten del primer episodio de la 6ta temporada de @exatlonestadosunidos vívanlo, gócenlo y griten cada punto que haga su equipo o atleta favorito”, escribió la deportista.

Últimamente, la presentadora ha revelado algunas novedades que se vienen para esta nueva temporada, avivando el ánimo de los seguidores del espacio.

“A mí me encanta que la gente pida circuitos nuevos porque creo que son importantes. Aunque al final no es tan fácil, es mucha inversión, son costosos, pero Exatlón siempre trata de tener esa magia de nuevos circuitos. Hay uno nuevo en el agua, hay otro que se le dice que es de adrenalina, pero es muy de parkour. Hay uno que es individual, que todavía no lo hemos hecho. Hay otras cosas que también son nuevas, pero a mí no me dicen nada. Para mí de repente también son nuevas o me entero en el momento”, señaló en entrevista con el diario El Nuevo Día.

Respecto a cómo se están llevando a cabo los protocolos para evitar un brote de Covid en la competencia, la gimnasta mexicana señaló que están siendo muy cuidadosos.

“La verdad es que Telemundo siempre ha tenido todas las restricciones. Todos los atletas están vacunados, siempre traen sus cubrebocas. Cuando estamos en grabación es cuando único no traen cubrebocas. Cada semana tenemos nuestro ‘COVID test’ y, al final, creo que es también responsabilidad de cada uno de ellos estarse cuidando: usar alcohol, desinfectante de manos. Se cuida mucho esa parte. También, gracias al chequeo semanal, nos podemos dar cuenta a tiempo de si alguien está positivo”, explicó a El Nuevo Día.

Chelly Cantú se encuentra disfrutando al máximo el comienzo de esta nueva temporada y, todo indica que a modo personal también está pasando por un excelente momento, junto a su esposo, el entrenador Luis Tusso, con quien mantiene una relación hace diez años. La pareja está constantemente expresándose su amor y admiración por redes sociales.

Tan agradecida de su vida está la deportista, que hasta subió un video que recopila una parte de sus mejores momentos.

“Aprovecha cada día que la vida te regala. La vida no se detiene para nadie. Lo pero que te podría pasar es despertarte un día y darte cuenta que ya no hay tiempo para hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer. Así que espero que dediques tu vida entera a perseguir tus sueños. Que solo ellos te van a poder llevar al lugar donde tu corazón va a ser realmente feliz”, escribió al subir la publicación.