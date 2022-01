¿Por qué Ana Parra se agarró a golpes de puño?

Para quienes pensaban que la bella Ana Parra no sabía de deportes rudos ha sido toda una sorpresa ver su faceta de boxeadora. La ex participante de Exatlón Estados Unidos demostró que es muy buena dando golpes con sus puños y muchos se preguntaron si estará pensando en dedicarse al boxeo cuando subió un video lanzando certeros puñetazos.

“¿Creen que Ana Parra tiene madera para una peleíta? a que ni @Jeyviercintron boxea como yo”, escribió la colombiana, de 27 años, junto a un divertido video que subió a sus historias de Instagram, haciendo alusión al boxeador puertorriqueño, quien fuera su compañero de Exatlón Estados Unidos. Ante la ocurrencia de Ana Parra, el boxeador le siguió el juego y hasta compartió el video en su Instagram.

En el video se ve a la colombiana practicando boxeo con unos lentes de realidad virtual, en la comodidad de su departamento y dando fuertes golpes, pero al aire.



“Me dieron un puño tan duro que me tumbaron el VR, casi lo daño”, escribió divertida la deportista, quien hace unos días regresó de sus extensas vacaciones en Colombia, hasta donde viajó para celebrar la boda religiosa con su esposo Jason Ruiz.

Desde su regreso a los Estados Unidos, Ana Parra se ha concentrado de lleno en volver a entrenar, y según ha revelado a sus seguidores, el proceso no ha sido nada fácil, y se ha visto obligada a esforzarse y desarrollar su fuerza de voluntad.

“Estoy empezando nuevamente a correr, y ufff empezar es muy duro, pero bueno, lo importante es no parar, no rendirnos. Ahí ya de a poquito a poquito volvemos a coger ritmo. Miren esta vista espectacular. ¿A quién no le dan ganas de correr por acá?”, escribió al subir otro video a sus historias, donde se puede ver un hermoso lugar para practicar deporte con el mar de Miami de fondo.

En otro video se ve a la deportista en el que fue su primer entrenamiento en el gimnasio luego de sus vacaciones. “Hoy fue mi primer día de entrenar. Comenzar es muy duro, pero después, cuando ves los resultados se siente muy satisfactorio”, escribió.

La ciudad de sus sueños

En una reciente entrevista con AhoraMismo.com, Ana Parra reveló que vivir en Miami la ayuda mucho a tener ánimo para entrenar y día a día ir mejorando.

“Vivo en Miami hace un año y Amo Miami, estoy enamorada de la ciudad, realmente encontré la ciudad para pasar mi vejez. El clima es excelente, encuentras mil cosas para hacer, caminas por la playa y es maravilloso, por dónde camines es lindo. Y el deporte se favorece muchísimo, porque casi todos los días hay buen clima, y puedes correr o practicar los deportes que te gusten al aire libre”, explicó.

Es tanto su amor por la ciudad, que en un video que subió a su Instagram confesó que, a pesar de que ama visitar Colombia, luego de su extensa estadía en su país ya se encontraba ansiosa por volver a su hogar en Miami y disfrutar de la vida que tiene en los Estados Unidos.

Por ahora, la modelo afirma que quiere dedicarse a cultivar su cuerpo y fortaleza para estar preparada en caso de que surja otra oportunidad en Exatlón u otro reality show.

Está claro que trabajo no le faltará a la recién casada, ya que además de modelar y ser rostro de una marca de suplementos alimenticios, se dedica a invertir en la bolsa y está planeando invertir en bienes raíces en Miami, como toda una empresaria.