FOTO: Ana Parra impacta en hilo dental

Ana Parra se encuentra en plena época de entrenamientos para fortalecer sus músculos y estar en perfecto estado físico, luego de haber disfrutada de unas extensas vacaciones en su natal Colombia, hasta donde viajó para casarse con Jason Ruiz en compañía de toda su familia.

Desde su regreso a Miami, la modelo colombiana no ha dejado de consentir a sus más de 164 mil seguidores de Instagram, con fotos y videos donde luce su perfecta anatomía. En su última publicación, posó de espaldas a la cámara proveída solo de lencería tipo hilo delantal, desatando la euforia de su público con una lluvia de halagadores mensajes.

“Sé libre a tu manera”, escribió al postear la foto, donde luce su cabello suelto con ondas bien definidas. “Quienquiera que te peine realmente hace un gran trabajo”, “Hola, qué linda, qué belleza, qué elegante. Luces Hermosa”, “La mujer más hermosa. Adoro ese cuerpo”, “Que chulada de princesa, eres lo más hermoso que hay sobre la tierra, y “La perfección en su más pura concepción”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron por la provocativa foto.

La ingeniera civil anunció recientemente que acaba de lanzar su página de internet de contenido pagada, en la cual compartirá fotos, videos personalizados y consejos con todos los suscriptores. Para tener acceso directo con la modelo se debe pagar un costo fijo de u$9.99 al mes.

“Ya llegó el día de mostrarles la sorpresita que les tenía. Por petición de ustedes y para contribuirles todo lo que me han dado, he creado un espacio exclusivo e ideal para todos ustedes, que voy a llamar mi casa, porque prácticamente les estoy abriendo las puertas de mi casa para que seamos más cercanos. Aquí vamos a poder chatear, chismosear, puedes saber más de mi familia, que si salgo, que si no salgo, lo que como, lo que no como. También fotos y videos exclusivos, detrás de cámaras de mis photo shoots, todo. Aquí tendrán videos personalizados, saludos de cumpleaños”, explicó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En una reciente entrevista con AhoraMismo.com, Ana Parra confesó que está disponible y de hecho le encantaría entrar a un reality show. Es por esto que no piensa descuidar su físico y día a día se motiva para tonificar sus músculos.

“Estoy cuidando mi apariencia y mi estado físico por si llega a surgir una oportunidad en una reality show. También tengo proyectos relacionados con el modelaje y quiero invertir en bienes raíces en Miami”, relató.

Respecto a tener hijos, la ingeniera civil afirmó que le gustaría tener 1 o 2 hijos, pero más adelante. “Me siento muy joven aún”, afirmó.