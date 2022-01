¿Quién es el esposo de Ana Parra?

Para Ana Parra celebrar su boda religiosa en Colombia fue un sueño que estuvo anhelando por más de dos años, y que finalmente pudo cumplir el pasado 17 de diciembre. Luciendo como una verdadera princesa, con el vestido que había imaginado desde niña, le dio el sí al hombre que se ganó su corazón.

Tras la noticia de su boda, muchos seguidores de la modelo y deportista colombiana, de 27 años, se preguntan ¿Quién es el afortunado? y ¿Por qué no se tiene mayor información de él? Dudas que la ex participante de Exatlón Estados Unidos se encargó de aclarar.

En entrevista con AhoraMismo.com, Ana Parra explicó que optó por mantener los detalles de su relación y la información de su amado en reserva, con el fin de resguardar su privacidad. Sin embargo, ahora que son marido y mujer ante la ley y ante Dios, hemos conocido algunos detalles de su adorado esposo.



Su nombre es Jason Ruiz, y la igual que Ana Parra, nació en Colombia, aunque a diferencia de la deportista, quien es originaria de Sevilla, Ruiz es de Medellín, mismo lugar donde la pareja decidió celebrar su boda religiosa e invitar a toda su familia.

De acuerdo a declaraciones de la modelo e ingeniera civil, en total llevan juntos como pareja alrededor de 4 años y medio.

“Nos casamos por lo civil hace cuatro años en Estados Unidos, pero solos, sin nuestras familias (…) Nos casamos súper rápido”, confesó la modelo, quien prefiere mantener en privado los detalles sobre cómo conoció a su esposo y a qué se dedica.

La pareja no tiene planes de tener hijos en el corto plazo. “Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”, confesó.

Por ahora, la deportista está enfocada en sus proyectos profesionales y en cuidar su apariencia física y entrenar para estar lista en caso de que surja la oportunidad de participar en otro reality show.

Y así lo demostró en una reciente publicación en su Instagram, donde compartió un video que marca el retorno -luego de sus extensas vacaciones en Colombia- a sus exigentes rutinas de ejercicios.

“Hoy fue mi primer día de entreno. Comenzar es muy duro, pero después cuando ves los resultados se siente muy satisfactorio”, escribió a sus más de 164 mil seguidores.

Respecto a sus proyectos, relató a Ahoramismo.com que tiene variadas opciones. “Estoy trabajando con una marca de productos de suplementos alimenticios, tengo hartos proyectos con ellos. También estoy haciendo muchas cosas relacionadas con el modelaje, me encanta el modelaje, especialmente en lo que se refiere a fotografía. Y me gustaría invertir en bienes raíces en Miami”.

Por otra parte, la atleta no descarta experimentar en la actuación. “Me gustaría, pero es algo que nunca he intentando”, confesó tras anunciar que se encuentra en conversaciones con una agencia de modelos.