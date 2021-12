Video: Ana Parra cierra 2021 con sesión en diminuto bikini

Ana Parra no ha parado de consentir a sus seguidores durante los últimos días del año. La ingeniera y modelo colombiana, ha compartido diversas imágenes en bikini, dejando claro que el deporte y la buena alimentación han sido parte importante de su vida este 2021.

Para cerrar el exitoso año que ha disfrutado, la colombiana, de 26 años, quien actualmente es parte de Exatlon México, subió un video a su cuenta de Instagram donde posa muy coqueta con un asentador bikini con diseño animal print, que destaca su curvilínea y tonificada figura.

“I´m feeling good”, fue lo único que escribió al subir la publicación, que causó conmoción entre sus más de 164 mil seguidores, quienes no han parado de alabarla.

“¡¡¡Sensacional!!! Se nota que te sientes bien porque te ves espectacular”, “Afrodita, misma Diosa de la belleza, estaría celosa de ti”, y “Buen video mami, para encender el año nuevo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Y por si no bastara con esto, la ex participante de Exatlon Estados Unidos también ha ido recopilando sus mejores imágenes en traje de baño. En la más reciente luce un bikini celeste, donde destaca su vientre de acero, propio de una atleta profesional.

“No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No se si serán los años, las experiencias… o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan Bella como realmente es”, escribió, dando cuenta que está enfocada en disfrutar de las cosas más simples de la vida.

Luego compartió una foto con un bikini blanco, posando en el mar y demostrando que no tiene nada que enviar a una modelo de Victoria´s Secret.

“Que esta semana sea la mejor de nuestras vidas”, escribió, desatando fervientes comentarios de parte de sus admiradores. “No hay palabras para describir tu belleza”, “Dios mío Ana, el mar debe estar que quema”, y “Simplemente hermosa”, le escribieron.

La recopilación de bikinis termina con dos imágenes que han sido igualmente celebradas y agradecidas por su público. Una envuelta en un bikini amarillo frente a una piscina, y por último, un modelo bicolor que luce provocativamente en la arena.

Pero no todo han sido trajes de baño en la vida de la modelo, quien ha demostrado que tiene un corazón de oro. Para Navidad reveló que pudo hacer un sueño realidad al comprarle y repartirle regalos y víveres a un grupo de personas necesitadas de Sevilla, en su natal Colombia.

El noble gesto de la ingeniera conmovió a sus seguidores, quienes se mostraron orgullosos de su generosidad.