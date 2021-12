FOTO: El atrevido escote con el que Ana Parra mandó saludo navideño

La ex participante del reality show Exatlon Estados Unidos, Ana Parra, impactó a sus más de 163 mil seguidores de Instagram posando junto a su árbol navideño envuelta en un provocativo mini vestido color beige que tenía una gran particularidad: su escote era tan profundo que dejaba ver el vientre de la deportista, incluido -por supuesto- su ya célebre ombligo.

“Feliz Navidad mi gente bella”, escribió en su cuenta de Instagram desde Sevilla, Colombia, donde se encuentra disfrutando de unas extensas vacaciones junto a familiares y amigos. Su admiradores tomaron como un verdadero regalo navideño la atrevida pose de la modelo y rápidamente la llenaron de halagadores comentarios.

“Esplendidaaa, espetaculaaarrr estonteanteee, magníficaaa, exhuberanteee, eleganteee, cheia de charme sensual encantadooora maravillosa”, “Merry Christmas Beautiful and Sexy Girl”, “Feliz Navidad hermosa. Tienes un corazón de oro”, y “¡Wow! preciosidad de mujer”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

La colombiana, de 26 años, ha derrochado felicidad esta Navidad, ya que tal como reveló en un video que subió a su Instagram, este año pudo hacer realidad un sueño que hace mucho tiempo quería cumplir: comprar regalos y alimentos a muchas familias necesitadas de Colombia y repartirlos personalmente.

“Estoy muy, muy feliz, porque este es el primer año en que Dios me da la oportunidad de poder ayudarle a muchísima gente. Estoy aquí, en la estación de bomberos, ellos me están ayudando a repartir los regalitos, hay mercados, ropa. Este año para mi fue muy bendecido y estoy súper agradecida, estoy súper feliz de poder hacer esto. Yo sé que con la ayuda de Dios todos los años que vienen de aquí en adelante voy a poder hacer así”, señaló emocionada mientras se encontraba en pleno trabajo de repartir los obsequios.

La ingeniera aprovechó su lindo gesto para concientizar a otras personas a ayudar. “Uno en verdad no dimensiona la cantidad de personas que se van a la cama con sus estómagos vacíos o niños que pasan una Navidad pensando que se portaron mal porque El Niño Dios no les trajo regalos. Yo sé que Dios me dará la oportunidad de ayudar a muchas personas más el próximo año. TE AMO SEVILLA”, escribió al subir el video recopilatorio de su solidario acto.

Y dejó claro que la única motivación que tuvo para difundir su acción fue entusiasmar a otras personas con lo importante y gratificante que es darle alegría a los más necesitados en estas fiestas. “Esto solo lo muestro para concientizarlos, sepan que no importa lo poco que puedan dar, le pueden arreglar la Navidad a muchas familias”, escribió, demostrando que es un verdadero modelo a seguir.