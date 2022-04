Lupillo Rivera habla de sus dos divorcios ¿Se siente un fracasado en el amor?

Lupillo Rivera habló a corazón abierto durante su entrevista con Jordi Rosado. Uno de los temas donde más profundizó fue en su vida amorosa y familiar. Luego de dos divorcios y de encontrarse por tercera vez unido en matrimonio, esta vez con la cosmetóloga Giselle Soto, el artista reveló cómo se siente por sus rupturas.

“Llevo dos divorcios y muchos pueden catalogarme como un fracasado en el matrimonio, pero para mí no es un fracaso. Yo hice el intento de hacer a otra persona feliz y en el transcurso de ese tiempo el amor se acabó y ella siguió su camino y yo seguí el mío. Me volví a casar y volvió a suceder. Son cosas de la vida”, relató al referirse a su matrimonio de 15 años con María Gorola, con quien tuvo a sus cuatro hijas mayores: Ayana, Abigail, Angélica y Areana. Y luego a su segunda unión con Mayeli Alonso, con quien estuvo casado por 12 años y se divorció luego de tener a sus hijos Rey y Lupita.

El “Toro del Corrido” señaló lo que significa para él un verdadero fracaso amoroso. “Para mí un matrimonio fracasado es un matrimonio que se mantiene junto y no se divorcia, y el hombre sigue engañando a la mujer o la mujer sigue engañando al esposo y ahí se llevan en engaños, y en la calle van con una sonrisa. Eso es para mí un matrimonio fracasado, que no tengan el valor de decir ya no nos queremos, dale por tu camino y yo por el mío”, explicó.

El cantante, de 50 años, señaló que mantenerse unido a una mujer solo por las apariencias es algo que él nunca podría hacer. “Vivir con una persona y seguir engañándola no más porque no te quieres divorciar o por lo que va a decir mi papá o mis hijos o los medios…Yo no podría vivir así”.

En ambos divorcios del artista hubo acusaciones de infidelidad. De su primer matrimonio con María Gorola, el cantante admitió que fue infiel, incluso aceptó darle manutención por años a un niño que habría engendrado fuera del matrimonio. “Cuando el niño tenía 12 años me enteré que no era mi hijo, porque le hice un ADN, pero seguí dándole manutención hasta que cumplió 18 años”, reveló.

Respecto a la relación que mantiene con Giselle Soto, de 27 años, se manifestó totalmente feliz y reveló que tienen una excelente comunicación y complicidad.

“La relación que tengo ahora con mi mujer es de platicarnos de todo. Si una muchacha se me queda viendo tengo la confianza de decirle “mi amor, esta muchacha se me quedó viendo así, y ella me dice “oh si está bonita, entonces no la veas”. Lo mismo ella, me comenta cuando recibe mensajes por Instagram”, señaló entre risas tras concluir que “La libertad que tenemos de expresarnos uno a otro es lo más bonito que puede tener una relación”.