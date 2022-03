Las seis fotos más candentes de Chiquis Rivera ¡de todos los tiempos!

Desde sus inicios en el rubro artístico Chiquis Rivera ha sabido muy bien cómo sacar provecho a su figura y lucir espectacular, siendo un claro ejemplo de lo importante que es aceptarse y tener una autoestima a toda prueba.

Los más felices con la actitud de Chiquis son sus más de cinco millones de seguidores de Instagram, quienes celebran cada publicación donde la cantante, de 36 años despliega toda su gracia y coquetería. Más aún cuando sus imágenes van acompañadas de reflexiones de empoderamiento y motivación.

Una de las primeras imágenes de la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera que capturó la atención de sus seguidores, fue aquella donde aparece recostada sobre su cama, dejando sus curvas al descubierto, vistiendo solamente un top blanco, y luciendo su cabello suelto en ondas. La publicación sobrepasó los 284 mil Me Gusta.

Continuando con su cama como uno de sus sets favoritos, tiempo después deslumbró con una bata blanca que dejaba al descubierto su hombro y dejaba entrever su silueta. “El más hermoso brillo viene del interior”. Rápidamente la publicación superó los 241 Me Gusta y generó más de 2,600 comentarios que destaban su bella figura y sex appeal.

Un bikini floreado fue el atuendo que escogió para lucirse en una sesión de fotos en la arena, encargándose de posar desde diferentes ángulos y provocando la admiración de su fiel audiencia.

Ella misma ha confesado que una de las partes favoritas de su cuerpo es su retaguardia, y en esta imagen se encargó de lucirla en todo su esplendor, sentada de espaldas en el borde de su piscina con un traje de baño de corte hilo dental, dejó estupefactos a sus admiradores.

Con este provocativo vestido beige la artista hizo gala de su curvilínea figura, luciendo simplemente despampanante. El corte del vestido resaltaba de manera especial la cintura de Chiquis, mientras que su pronunciado escote le dio un toque de sensualidad que fue ampliamente aplaudido por sus fieles seguidores.

Sentada sobre un rolls royce y luciendo un body negro con tacones y una chaqueta con estampado militar posó para promocionar su línea de maquillaje. Su actitud segura y empoderada, complementada con su look de femme fatale sacaron suspiros, logrando más de 70 mil likes.

En su rol de abogar por el respeto a la diversidad de cuerpos, Chiquis Rivera brindó motivantes palabras para quienes no están conformes con su apariencia física, dando consejos para poco a poco comenzar a aceptar y amar su cuerpo.

“He tenido que luchar con esto, porque muchas personas han dado su opinión sobre mi físico. Creo que es importante no enfocarse en los prototipos o lo que la sociedad nos ha hecho pensar en cómo uno debería lucir. Gran parte de lo que vemos en las revistas no es real. Incluso aquellas chicas que tienen cuerpos espectaculares, se han realizado cirugías, y eso está bien, pero es importante ser consciente de que no es real. El cuerpo perfecto no existe. Uno debe enfocarse en que existe alguien para quien tu cuerpo será perfecto con sus imperfecciones. En vez de fijarte en lo que no te gusta, enfócate en las partes de tu cuerpo en de tu forma de ser que sí te agradan”, señaló la intérprete de “Mi problema”, en un reciente capítulo de su podcast Chiquis and Chill.