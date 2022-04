Polémica por dichos de Doña Rosa sobre esposa de Lupillo Rivera ¿Aprueba a su nuera?

Quién diría que con solo una foto Doña Rosa, la madre de Jenni Rivera, daría pie a una ráfaga de comentarios negativos hacia su persona. La matriarca de los Rivera, no halló nada mejor que publicar en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece muy sonriente con su nuera, la joven esposa de Lupillo Rivera, Giselle Soto. Rápidamente sus seguidores lanzaron ácidos comentarios, algunos donde incluso se tilda a Doña Rosa de “viborilla”.

“Hola si tenemos fotos juntas mi nuera Giselle Rivera y yo y, sí, la quiero”, fue el inocente comentario que publicó la madre de Lupillo Rivera junto a la foto donde se le ve feliz de la vida junto a la guapa cosmetóloga. Incluso llama a su nueva nuera con su apellido de casada, refiriéndose a ella como Giselle Rivera y no como Giselle Soto.

Pero los cibernautas no perdonaron y se refirieron en malos términos hacia Doña Rosa. “No quiere al hijo y va a andar queriendo a la nuera. Ya, siéntese señora”, “Lo que pasa que ya está sintiendo el rechazo de la gente por despreciar a sus nietos y a Lupillo, y eso no le conviene. Por eso de pronto saca esta foto, tal como sacó la de Chiquis hace unos días diciendo que Chiquis es su nieta hermosa”, “!!Muy cierto eso!! hasta se le olvida la fecha del cumpleaños del hijo, con eso lo dice todo. Ahora quiere aparentar que quiere a la nuera cuando nunca los menciona”, y “Esa Rosa no quiere a nadie, es una viborilla”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En los comentarios hasta salió a relucir el nombre de la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, con quien el cantante procreó dos hijos y se divorció después de 13 años de unión.

“Pero a Mayeli que es la madre de sus nietos y la que bastantes años fue esposa de su hijo ¡¡nunca la quisieron!!”, “Giselle no te acerques mucho a ella, porque mañana hablará de ti”, y “Giselle Rivera tenga cuidado con esa señora es tremenda. No le importó la felicidad de Lupillo mientras estuvo casado con Mayeli Rivera, porque nunca quiso a su nuera. Así podría pasar con usted. Consejo bueno y sano manténgase de lejitos de ella. Es en serio, Mayeli no era mala persona con ellos. POR ESO MEJOR DE LEJITOS.”

Claro, también hubo quienes defendieron el gesto de Doña Rosa de demostrar una buena relación con su nuera. “@senora_rosa no les haga caso a la gente. Usted es libre de querer a quien usted elige”, y “¡Felicidades! Esa muchacha se ve que quiere mucho a su hijo y es muy linda y humilde. ¡Qué lindas las dos”, le escribieron.