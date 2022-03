Chiquis Rivera sorprende a su abuela con hermoso regalo ¿Se reconciliaron?

La deteriorada relación entre Chiquis Rivera y su abuela materna, más conocida como Doña Rosa, podría estar en vías de una reconciliación. Abuela y nieta han realizado lindos gestos una hacia la otra, lo que reflejaría que poco a poco estarían dejando atrás sus diferencias.

La primera en tener un detalle de acercamiento fue Chiquis, quien le envió a la madre de Jenni Rivera un ejemplar de su más reciente libro “Invencible”. Aunque la cantante, de 36 años, no hizo público su lindo gesto hacia su abuela, fue Doña Rosa quien a través de una publicación en su cuenta de Instagram informó a su público de la grata sorpresa que se llevó.

“Con mi doctora Silvia Mayorquín recibí el regalo de mi Chiquis. ¡Mi niña hermosa!”, escribió Doña Rosa junto a una foto donde aparece con el libro de la hija mayor de Jenni Rivera entre sus manos.

De inmediato los más de 490 mil seguidores que tiene Doña Rosa en Instagram expresaron su alegría por sus dichos. “Me alegro mucho doña rosa no soy de comentar pero me da gusto que el amor sea más fuerte que cualquier problema quiéranse. Ellos necesitan mucho de usted”, “Sea lo que sea son abuela y nieta, y la familia siempre se tiene que hablar, por más que existan problemas y conflictos”, y “Espero que hayan solucionado sus diferencias, las familias se pelean pero cuando existe amor , el amor es para siempre”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Aunque no faltó quien criticara a la matriarca de los Rivera, por haber hablado mal de su nieta anteriormente. “¿Que no había hablado pestes de ella? ya me perdí”, “Tanta hipocresía en una foto”, y “Bueno, qué bien que la doñita recapacitó, pero algo si es seguro: que lo que dijo nunca se le va a olvidar a sus nietos”, escribieron algunos cibernautas.

Los problemas entre Doña Rosa y los cinco hijos de Jenni Rivera comenzaron a causa de la herencia que dejó La Diva de la Banda. Esto, debido a que a Doña Rosa no le pareció nada de bien que sus nietos cuestionaran la administración de su hija Rosie sobre la herencia de la fallecida cantante.

El hecho de que Doña Rosa haya hablado mal de sus nietos hirió a Chiquis, quien siempre se ha manifestado muy protectora de sus hermanos, a quienes considera sus hijos, debido a que los cuidó desde los diez años.

“Mi abuelita es y siempre será una gran parte de la mujer que soy, la quiero mucho, la extraño muchísimo, desafortunadamente cosas pasaron. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferente, yo la entiendo a ella, tiene que estar con sus hijos. Por un tiempo no lo entendí, ahora tengo que entender, y yo sé que ella me entiende que yo también tengo que estar con mis hijos, que son mis hermanos, porque no tienen a su mamá, no tienen a su papá pero tienen a su hermana”, declaró recientemente Chiquis al diario La Opinión.

“Ahorita yo creo que el error que cometimos o cometemos muchos en familia, en cualquier relación es no hablar. Es importante hablar, hablando se entiende la gente, preguntar, no asumir y eso yo creo que fue lo que pasó(…) Ahorita sí no hay comunicación, es mutuo el no tener esa comunicación, yo creo que ahorita estamos bien así, yo le pido a Dios todos los días por ella, por mi familia, pero ahorita creo que estamos más tranquilos y en paz así”, concluyó Chiquis.