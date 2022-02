Fotos: Chiquis luce su escote al natural desde un jacuzzi

Chiquis Rivera está disfrutando al máximo de su vida y quiso compartir un pedacito de su dicha con sus más de 5.1 millones de seguidores de Instagram. La cantante, de 36 años, subió una publicación expresando su gratitud y posando desde su jacuzzi sin más que una taza de café.

“Buenos días. Agradecida”, escribió la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, luciendo una amplia sonrisa y compartiendo con sus queridas mascotas. En la segunda imagen se le ve coquetamente posando con su taza de café y cubriendo sus pechos con la otra mano.

Rápidamente su Instagram se llenó de más de 231 mil Me Gusta y 1,900 comentarios, donde alababan su belleza. “Woow k hermosura de mujer preciosa”, “Te vez genial sexy hermosa” y “Demasiada perfección”, fueron algunos de los mensajes.

No faltaron quienes acusaron a la intérprete de “Cualquiera” de copiarle a la cantante Carol G, quien hace unos días posó como Dios la trajo al mundo, teniendo la playa como escenario. “Le copió a Carol G”, “¿Carol G 2.0?”, y “¡Gracias Karol G! Sigue dándole ideas a quienes no se les prende el foco!”, comentaron algunos.

“Foticos mías en el mar, mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto, celebrando la vida , las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños. Tuve un cumpleaños muy feliz y todo el amor increíble que ustedes me regalan lo hizo aún más especial. Gracias por tanto. Los amo mucho pues!!!!”, escribió Carol G al publicar sus fotos desde la playa hace unos días.

Ante la comparación Chiquis no se dio por aludida y continuó presumiendo sus curvas con otra imagen donde luce su curvilínea figura, esta vez con un ajustado traje negro.

“Cuando sabes quien eres, de donde vienes y pa’ donde vas, eso te hace una mujer empoderada. Pero cuando te ACEPTAS por completo, eso te hace una mujer INVENCIBLE”, escribió, dejando claro que está orgullosa de su cuerpo y de la mujer en la que se ha convertido, y haciendo una clara alusión a su nuevo libro “Invencible”.

Parte de su felicidad se debe al excelente momento romántico que vive junto a su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien se ha declarado absolutamente enamorada.

La pareja no esconde su amor, y de acuerdo a palabras de la propia Chiquis, ha pensado en casarse y tener hijos con el fotógrafo. “Emilio no tiene hijos y quiere tenerlos (…) Amo a Emilio y quiero que el mundo lo sepa. Él me hace sentir cosas que nunca había sentido”, reveló la artista hace unos meses durante la emisión de su podcast Chiquis and Chill.