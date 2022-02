¿Saldrá de la cárcel el padre de Chiquis Rivera este 2022?

José Trinidad Marín, el primer esposo de la fallecida cantante Jenni Rivera, encarcelado desde 2007 por abusar sexualmente durante años de sus hijas, Chiquis y Jacqie Rivera, y de su cuñada, Rosie Rivera, podría salir libre este año tras cumplir solamente la mitad de su condena.

Así lo explicó el analista legal Vance Owen en entrevista con el programa de Univisión El Gordo y La Flaca. “Aquí en California bajo una doctrina elaborada en el caso de la gente contra Delgado, significa que el preso satisface su sentencia después de haber cumplido solo la mitad de ese tiempo. Entonces, una sentencia de 31 años en prisión está satisfecha después de 15 años y medio en cárcel”, explicó tras recalcar que un requisito primordial sería la buena conducta.

Tras ser consultada Chiquis Rivera sobre la posible libertad de su padre biológico, la cantante afirmó en El Gordo y la Flaca que tenía entendido que José Trinidad Marín, a quien afirma haber perdonado hace años, debía cumplir su sentencia completa. “Sí, escuché algo así, se me hace un poco raro porque habían dicho que eran 31 años sin derecho a libertad condicional”, señaló.

Cabe recordar que Trinidad Marín fue sentenciado el año 2007 a 31 años de prisión en Long Beach California, por haber abusado sexualmente de sus hijas Jacqie y Chiquis Rivera, y de su cuñada Rosie, cuando éstas eran solo niñas. De acuerdo a declaraciones realizadas por Chiquis Rivera los abusos comenzaron cuando ella tenía 8 años y se extendieron hasta que cumplió 12 años.





Fue en 1992 cuando Jenni Rivera se enteró de los abusos y denunció a su ex esposo a las autoridades, pero Trinidad Marín escapó y estuvo prófugo durante 8 años. En 2006 fue capturado y el año siguiente, tras un comentado juicio, fue sentenciado a permanecer durante 31 años en la cárcel.

No obstante, el sujeto ha solicitado en dos ocasiones poder acceder a libertad condicional: Primero en 2010 y luego en 2013, ambos requerimientos le fueron denegados.

En recientes declaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill, Chiquis Rivera confesó que la terapia fue fundamental para poder superar el inmenso trauma de haber sido abusada por tantos años por su propio padre. “Me ayudó tanto remover todo lo que tenía adentro, porque yo me sentía avergonzada y me ayudó mucho a liberarme de esa culpa y a entender que yo no había hecho nada malo”, señaló sobre el proceso de terapia al que se sometió por iniciativa de su fallecida madre.

A pesar de que existiría la posibilidad legal de su pronta liberación, hasta la fecha no se tiene confirmación de que el equipo legal de Trinidad Marín esté gestionando su acceso a este beneficio.